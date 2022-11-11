EKONOMİ
11 Kasım 2022 - 15:50

Bakan Bilgin sözleşmeliye kadro verilecek tarihi açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir süredir beklenen sözleşmeliye kadro verilmesine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Sözleşmeliye kadro verilecek tarih belli oldu.

EKONOMİ
11 Kasım 2022 - 15:50
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Bakan Bilgin sözleşmeliye kadro verilecek tarihi açıkladı


Hükümetin gündeminde bir süredir sözleşmeye kadro verilmesi konusu bulunuyor. Kamu personellerinin merakla beklediği sözleşmeliye kadro çıkmasına ilişkin son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı.

4A ve 4B’li sözleşmeli kamu personellerinin gözü kulağı Bakanlıktan gelecek açıklamada. Sözleşmeliye ne zaman kadro verilecek merak edilirken Bakan Bilgin’den son dakika açıklaması geldi.

Sözleşmeliye kadro tarihi belli oldu



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliye kadro verilmesine ilişkin çalışmaların tamamlandığını belirterek tarih verdi. Açıklamaya göre, önümüzdeki hafta ya da en geç bu ay içerisinde sözleşmeliler kadroya geçecek.

Bakan Bilgin daha önceki açıklamalarında, kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini teke indireceklerini, kamu çalışanlarının tüm haklarını onlara da vereceklerini belirtti. Ay sonunda çalışmaların tamamlanacağını ifade ederek, milyonlarca sözleşmeli çalışana kadro sözü vermişti.

SSK ve Bağkur’lu çalışanlar kadroya geçecek mi?

Bakan Bilgin, sözleşmeliye kadro verilmesi hususunda düzenlemenin kapsamını anlattı. Buna göre kadro konusu yalnızca 4B’li yani Bağkur’lu çalışanları kapsıyor. 4A çalışanları ile ilgili herhangi bir kadro çalışması bulunmuyor.

Sözleşmeli personellerin kadroya geçmesiyle toplamda 600 bin çalışan kadroya alınacak. Kadro sözü alan yüzbinlerce çalışan şimdi Kasım ayının sonunu bekliyor. Bakan Bilgin’in açıklamalarına göre, 600 bin personel 2023 yılından hemen önce sözleşmeli konumundan çıkarılarak kadroya alınacak. Bu düzenleme yalnızca 4B’li çalışanları kapsıyor. Bu nedenle 4A’lı yani SSK’lı çalışanların kadroya alınması söz konusu olmayacak.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu kuruluşları ile görüştükleri iki konu olduğunu ve bu kuruluşların taleplerini de değerlendirdikten sonra düzenlemenin nihai halini alacağını söyledi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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