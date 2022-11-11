Bakan Bilgin sözleşmeliye kadro verilecek tarihi açıkladı

Hükümetin gündeminde bir süredir sözleşmeye kadro verilmesi konusu bulunuyor. Kamu personellerinin merakla beklediği sözleşmeliye kadro çıkmasına ilişkin son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. 4A ve 4B’li sözleşmeli kamu personellerinin gözü kulağı Bakanlıktan gelecek açıklamada. Sözleşmeliye ne zaman kadro verilecek merak edilirken Bakan Bilgin’den son dakika açıklaması geldi.
Sözleşmeliye kadro tarihi belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeliye kadro verilmesine ilişkin çalışmaların tamamlandığını belirterek tarih verdi. Açıklamaya göre, önümüzdeki hafta ya da en geç bu ay içerisinde sözleşmeliler kadroya geçecek. Bakan Bilgin daha önceki açıklamalarında, kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini teke indireceklerini, kamu çalışanlarının tüm haklarını onlara da vereceklerini belirtti. Ay sonunda çalışmaların tamamlanacağını ifade ederek, milyonlarca sözleşmeli çalışana kadro sözü vermişti.