Bakan Bilgin vergi dilimi hakkında merak edilenleri cevapladı: 'vergi dışında kalacak'













“VERGİ DIŞINDA KALACAK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin HAK-İş Konfederasyonu’na ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Bilgin ziyaretin ardından basın mensuplarının gündemle alakalı sorularına cevap verdi.Bakan Bilgin'den tüm çalışanların merak içerisinde beklediği sorulara yanıt geldi. Bilgin, başlıklar halinde merak edilen konuları tek tek açıklığa kavuşturdu. işte detaylar...Bakan Bilgin, vergi dilimlerinde olan artışa ilişkin, “Vergiyle ilgili bir sorun var. Maaşlarda vergi dilimi oynaklığının düzenlenmesi için Hazine Bakanlığı ile görüştük. Vergi dilimlerindeki artışın ücretlerin yukarıya çekilmesini anlamsız hale getiren şeklini düzeltmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, vergi dilimiyle alakalı önemli açıklamalara yer verdi. Basın mensuplarına vergi diliminde değişikliğe gidilip gidilmeyeceği konusunda bilgiler veren Bakan Bilgin “O vergi dışında kaldığı için asgari ücret rakamının altındaki miktar, vergi dışında kalacak.” İfadelerini kullandı. Bakan Bilgin’in açıklamaları şu şekilde; “O vergi dışında kaldığı için asgari ücret rakamının altındaki miktar, vergi dışında kalacak. Dolayısıyla onun üzerindeki işçilerin aldığı ücretin vergi dışında kalması söz konusu. O konuda henüz bir oran üzerinde konuşmadık. Toplu sözleşmede elde edilene ücretin yıl sonunda geçerliliğini koruyacak bir seviyede verginin dikkate alınması, daha da önemlisi kriz dönemlerinde bunun sabitlenmesi.”