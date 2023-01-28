Bakan bizzat müjdeledi! Vatandaşlara 3.038 TL yardım yapılacak! Başvuru kontenjanı arttı, e-devlet’ten bunu yapan hemen alacak!







ZAMLAR YOLDA!







DERYA YANIK KİMDİR?

Bakan Derya Yanık açıkladı!Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranlarını açıklamasının memur ve emeklilere yapılacak zamları nasıl etkileyeceği merak konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli maaşlarına %30 zam yapılacağını açıkladı.Bu durumun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından muhtaç ailelere verilen desteği nasıl etkileyeceği konusunda da endişeler var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığın muhtaç ailelere elektrik ve doğalgaz faturaları, gıda, giyim ve çocuk yardımı gibi çeşitli alanlarda destek sağlamaya devam ettiğini belirtti. Destek programlarından yararlanmak için başvuru tarihini yakından takip etmek ve şartları yerine getirmek gerekiyor. Sosyal yardım vakıfları da ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettikten sonra gerekli desteği sağlamaya devam ediyor. Mevcut ekonomik durumla birlikte ihtiyaç sahibi ailelerin kendi geçimlerini sağlamaları zorlaştığından sağlanan desteklerin yakından takip edilmesi ve başvuruların yapılması önem taşıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, memur ve emekli maaşlarına yapılan %30'luk zamma ayak uydurabilmek için Yaşlılık ve Engelli Maaşı, Evde Bakım Yardımı, Sosyal ve Ekonomik Destek gibi sosyal yardım modelleri kapsamında sağlanan ödemelerde artış yapılacağını da açıkladı.Bakan Derya Yanık, Türkiye Cumhuriyeti'nin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak hizmet vermektedir. Önceki iş ve eğitim hayatı hakkında bilgi sahibi değilim, ancak Bakan olarak görev yaptığı süre içerisinde çeşitli sosyal hizmetler ve aile politikalarının uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Aynı zamanda, Bakan Yanık, genellikle toplumda sosyal sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapmaktadır.