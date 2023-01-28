Bakan Bozdağ'dan TC kimlik numarası açıklaması: 'Vermek zorunda değilsiniz!'







"YURTTAŞLAR EN BÜYÜK TEDBİRİ KENDİLERİ ALACAK"





"VATANDAŞLARA 'TC KİMLİK NUMARASI' UYARISI"







Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından 28 Ocak Kişisel Verilerin Korunması Günü münasebetiyle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde düzenlenen programa katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, burada bir konuşma yaptı. Bakan Bozdağ yaptığı açıklamada, “Son zamanlarda özellikle sosyal ağlar ve dijital kanallar kullanılarak dolandırıcılıkta ciddi bir artış yaşanıyor. Kayıtlara baktığınız zaman her geçen gün artıyor” dedi.Adalet Bakanı Bozdağ, "Elbette burada devlet harekete geçecek" diyerek sözlerine en büyük tedbiri yine vatandaşların alacağı ifadelerini ekledi. Piyasanın çok sayıda sahtekarla, dolandırıcıyla dolu olduğunu ve hatta çoğunluk olarak sosyal medya hesaplarından vatandaşları çarpmak isteyenler olduğunu belirten Bakan Bozdağ, bu kapsamda devlet hem yargı ile hem de güvenlik güçleriyle bu konuda mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.Bakan Bekir Bozdağ, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Kuruluşlar, bir kişinin kişisel verilerini iki şekilde alabilirler. Ya bu veriler kanunda açıkça yazılacak ya da kişi açıkça rıza gösterecek. Sizin izniniz yoksa kimse kimlik numaranızı veya telefonun numaranızı sizden alamaz. Yazılı kurallar açık değilse kabul etmeyeceksiniz. Kanunda yazılı olursa veririin. Diyelim eğitim kurumlarına koyarsın, askere gidersin verirdin. Çünkü, kanunda yazıyor. Ama bir AVM'ye gittiniz TC numaranızı onlara vermek zorunda değilsiniz. Burada kanun oradaki görevlilere ver demiyor. Tamamen sizin rızanız ile ilgili bu durum."