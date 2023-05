Bakan Bozdağ: 'Erzurum'daki olayla ilgili tahkikat başlatıldı, 13 kişi gözaltında!'

"GÖRÜŞMELERDE TEK DİL KULLANILMALI"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı mitingi için gittiği Erzurum'da meydana gelen taşlı saldırılar hakkında konuştu. Balan Bozdağ, gerçekleşen provokason ile ilgili son duurm bilgilerini paylaşırken "Öncelikle olayla ilgili üzüntümü belirtmek isterim. Gönül böyle bir olayın hiç yaşanmamasını diler. Demokratik rekabetin özgür ve özgür olarak devam etmesi arzumuzdur. Hiçbir olayın ona gölge düşürmesini istemiyoruz. Yaralı hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." diye konuştu.Olayların özgür ve adil demokratik rekabet arayışına gölge düşürmesini istemediklerini vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti: "Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Olaydan sorumlu olduğuna inanılanlar hakkında da tutuklama kararı veriliyor. Şu anda, bantların şifresinin çözülmesi de devam ediyor. Bu süreci hem Başsavcılığımız hem de Adli Kolluk takip ediyor. Hukuk çalışacak. Hukuka göre hukuk ne olursa olsun yargı mercii elbette bu çerçevede değerlendirecek ve kararını verecek. Şu anda gözaltında olan kişiler var. Şimdiye kadar 13 tutuklama oldu. Hukuki süreç orada devam ediyor. Çözümler tasarlandıktan ve diğer veriler belirlendikten sonra test edilirler." Seçim döneminde toplanma alanlarının boşaltıldığını ve seçim yasağı başlayana dek alanların yönetiminin mülki idareye bağlı olduğunu söyleyen Bozdağ, seçim yasağı başladıktan sonra tasarrufların seçim kurulunun başkanlık gözetimine geçtiğini aktardı.Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum Valisi olarak görev yapan Okay Memiş ile görüşmesini hatırlatan Bozdağ, “Bu olayların yaşanması üzücü ama Sayın İmamoğlu'nun vali ile görüşmesi de üzücü bir olay. Başka bir deyişle, herkese yarar sağlar. Bir vali ile konuşurken tek dil kullanın." dedi. “Devletin valilerini küçümsemeyi doğru bulmuyorum.” diye konuşan Bakan Bozdağ, İmamoğlu'nun daha önce Ordu Valisi ile görüşme yaptığında da benzer bir yaklaşım içinde olduğunu söyledi. Görüşmede üslup sorunu yaşandığına dikkat çeken Bozdağ, şöyle devam etti: "Doğru görmüyorum, eyalet valilerine farklı yaklaşmayı, onları aşağılamayı doğru bulmuyorum. Kötü recme kadar İmamoğlu'nun tavrı da bir o kadar kötüydü. İkisi de kınanmayı hak ediyor. Yani "Polisten not alıyorum" ya da vali için başka bir üslup, bir yandan farklı derecelendirmeler, diğer yandan insanlara güç ve yetkiye sahip olduklarında ne yapacaklarını anlatıyor. Allah korusun böyle şeyler yapıldı. Bu nedenle herkesi bu süreçte hukuka uygun davranmaya, burada ve her alanda asgari ortak etik standartlarına saygı göstermeye davet ediyorum. Bunun ötesindeki her şey zarar vermektedir."