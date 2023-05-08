Bakan Bozdağ: 'Erzurum'daki olayla ilgili tahkikat başlatıldı, 13 kişi gözaltında!'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı mitingi için gittiği Erzurum'da meydana gelen taşlı saldırılar hakkında konuştu. Balan Bozdağ, gerçekleşen provokason ile ilgili son duurm bilgilerini paylaşırken "Öncelikle olayla ilgili üzüntümü belirtmek isterim. Gönül böyle bir olayın hiç yaşanmamasını diler. Demokratik rekabetin özgür ve özgür olarak devam etmesi arzumuzdur. Hiçbir olayın ona gölge düşürmesini istemiyoruz. Yaralı hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." diye konuştu.
Olayların özgür ve adil demokratik rekabet arayışına gölge düşürmesini istemediklerini vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti: "Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Olaydan sorumlu olduğuna inanılanlar hakkında da tutuklama kararı veriliyor. Şu anda, bantların şifresinin çözülmesi de devam ediyor. Bu süreci hem Başsavcılığımız hem de Adli Kolluk takip ediyor. Hukuk çalışacak. Hukuka göre hukuk ne olursa olsun yargı mercii elbette bu çerçevede değerlendirecek ve kararını verecek. Şu anda gözaltında olan kişiler var. Şimdiye kadar 13 tutuklama oldu. Hukuki süreç orada devam ediyor. Çözümler tasarlandıktan ve diğer veriler belirlendikten sonra test edilirler." Seçim döneminde toplanma alanlarının boşaltıldığını ve seçim yasağı başlayana dek alanların yönetiminin mülki idareye bağlı olduğunu söyleyen Bozdağ, seçim yasağı başladıktan sonra tasarrufların seçim kurulunun başkanlık gözetimine geçtiğini aktardı.