GÜNDEM
27 Mayıs 2023 - 13:34

Bakan Bozdağ, 'İmralı' iddialarını reddetti: 'Öcalan ile görüşme yapılmamıştır'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, son günlerde en çok konuşulan konulardan birisi olan 'İmralI' iddiaları hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bozdağ, İmralı iddialarını yalanlayarak, "Suçlamalar, terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na desteğini gizlemek için kasten yapılmıştır" ifadelerimi kullandı.

GÜNDEM
27 Mayıs 2023 - 13:34
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Bakan Bozdağ, 'İmralı' iddialarını reddetti: 'Öcalan ile görüşme yapılmamıştır'


Son günlerde AKP'li yetkililerin İmralı adasına gidip terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme yaptıkları konuşulmaya başlandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, söz konusu iddialara karşı bir açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'İmralı' iddialarını yalanladı.

Bakan Bozdağ, 'İmralı' iddialarını reddetti Öcalan ile görüşme yapılmamıştır



Bozdağ, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Terör lideri Öcalan ile İmralı'da görüşme olmadı. Aksine bu iddialar, terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğin üzerini örtmek için kasten ileri sürüldü. Güneş, balçık ile sıvanmaz. Terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na desteğini hiçbir yalan gizlemeye yetmez."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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