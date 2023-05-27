Bakan Bozdağ, 'İmralı' iddialarını reddetti: 'Öcalan ile görüşme yapılmamıştır'













Son günlerde AKP'li yetkililerin İmralı adasına gidip terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme yaptıkları konuşulmaya başlandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, söz konusu iddialara karşı bir açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'İmralı' iddialarını yalanladı.Bozdağ, sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Terör lideri Öcalan ile İmralı'da görüşme olmadı. Aksine bu iddialar, terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na verdiği desteğin üzerini örtmek için kasten ileri sürüldü. Güneş, balçık ile sıvanmaz. Terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na desteğini hiçbir yalan gizlemeye yetmez."