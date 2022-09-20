Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul'una katılmak için ABD'nin New York kentinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu marjında ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la ikili ilişkilerimizi ve başta Ukrayna'daki gelişmeler olmak suretiyle bölgesel konuları ele aldık" diye konuştu.
SİYASET
20 Eylül 2022 - 16:54
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği New York'ta, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü.
SİYASET
20 Eylül 2022 - 16:54
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