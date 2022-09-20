Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul'una katılmak için ABD'nin New York kentinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu marjında ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la ikili ilişkilerimizi ve başta Ukrayna'daki gelişmeler olmak suretiyle bölgesel konuları ele aldık" diye konuştu.