Bakan Çavuşoğlu: 'Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı kardeşim Jeyhun Bayramov'la Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Ermeni provokasyonlarını ele aldık. Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan'la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı" diye konuştu.