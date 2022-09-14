Bakan Çavuşoğlu: 'Ermenistan provokasyonlardan vazgeçmeli'













Bakan Çavuşoğlu, diplomasi muhabirleriyle bir araya geldi. Son dönemde izlenilen diplomasinin sadece dışarıda takdir topladığını söyleyen Çavuşoğlu, “Bize karşı sempati duymayan mecralarda bile Türkiye'nin son diplomatik adımları örnek gösteriliyor. Bu bağlamda son zamanda İstanbul Tahıl Anlaşması, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin görev süresince öne çıkan başarım dediği anlaşmadan bahsediyoruz. Finlandiya ve İsveç'in NATO başvuruları bağlamındaki kazanımlarımız. İlk defa PYD/YPG ve FETÖ'ye atıfta bulunması ve zirvenin de bu mutabakat zaptına bulunması önemli” şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, son 1 yıllık sürecin dış politikada atılan adımların doğrulama süreci olduğunun altını çizerek, “Libya'da ne işiniz var?' diyenler özellikle son krizlerden sonra ‘İyi ki orada Türkiye var. Türkiye orada istikrarın garantisi' demeye başladılar. İzlediğimiz politikayı da takdir ediyorlar. Afganistan'da geçiş süreci başlayınca Taliban'la diyaloğa girdik. İçeride ve bazı ülkelerde Taliban'la nasıl angajmana girilebilir diye sorgulanıyordu. Şimdi herkes Taliban'la angajmanı savunuyor. O eleştirenler de Taliban'la angajmana girmeye başladı” dedi.Sırbistan ve Kosova arasında kimlik belgeleri konusunda uzlaşıya varıldığını hatırlatan Çavuşoğu, “Hem Kosovalı hem Sırp mevkidaşlarımızla da temas halindeyiz. Keza Sayın Cumhurbaşkanımız da her iki ülkenin liderleriyle de sürekli temas halinde. Biliyorsunuz plakalar ve elektrik konularında da anlaşmazlıklar var. Elektrik firması da bir Türk ortaklığı olduğu için onları da ilgilendiren bir konu. Bu konuda da çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor” diye açıklama yaptı.“Ermenistan provokasyonlara devam ediyor” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Yine 2 gün önce böyle bir adımda bulundu. Elbette Azerbaycan'ın buna karşılık vermemesi olası değil. Azerbaycan'da da şehitlerimiz var. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Can Azerbaycan'a da başsağlığı diliyoruz. Burada kalıcı barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlardan vazgeçmeli ve iş birliği ve barışa yönelik samimi adımlar atmalı. Hem bize yönelik ek olarak Azerbaycan'a yönelik” dedi.Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail'le normalleşme süreçlerinin somut meyvelerinin toplanmaya başlandığını bildiren Çavuşoğlu, hem bir Afrika, Latin Amerika ve Asya açılımlarının da somut sonuçlarının alındığını kaydetti. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından soru cevap kısmına geçildi.