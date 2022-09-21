Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam etmektedir. iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.
DÜNYA
21 Eylül 2022 - 17:50
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York şehrindeki temasları kapsamında Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir görüşme gerçekleştirdi.
DÜNYA
21 Eylül 2022 - 17:50
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