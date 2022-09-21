DÜNYA
21 Eylül 2022 - 17:50

Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York şehrindeki temasları kapsamında Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile bir görüşme gerçekleştirdi.

DÜNYA
21 Eylül 2022 - 17:50
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Bakan Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ile görüştü


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam etmektedir.  

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