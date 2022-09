Bakan Çavuşoğlu: 'Fransa’nın, Türkiye’nin Afrika’ya yaklaşımını örnek alması gerekiyor'

Bakan Çavuşoğlu ve Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile gerçekleştirilen ikili görüşme sonrasında basın toplantısı düzenledi. İkili görüşmede bölgesel ve küresel sınamalara karşı iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kalındığını söyleyen Çavuşoğlu, “Her konuda Fransa ile bizim hemfikir olmadığımız açıktır. Her konuda görüş birliği içerisinde olmayabiliriz ancak bu diyaloğa ve birlikte çalışmamıza engel değil. Diyalog yoluyla görüş ayrılığımızı da gördük. Farklı ortamlarda birbirimiz hakkında konuşmaktan ziyade, birbirimizle konuşmak daha da sağlıklıdır” diye konuştu. Cumhurbaşkanları seviyesinde bir ziyaretin gerçekleştirilmesinde yarar olduğunun idda eden Çavuşoğlu, bu ziyaretin nasıl planlanacağının da konuşulduğunu kaydetti.“Fransa'da yaşayan Türklerin ülkemizle bağlarının korunması bununla birlikte Fransız toplumuna en uygun şekilde uyum sağlamalarını arzuluyoruz” diyen Çavuşoğlu, “Fransa'nın da bunu kolaylaştırıcı ve teşvik edici adımlar atmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Fransa'nın Türk toplumunu ilgilendiren konularda sağduyuyu elden bırakmayacağına inanıyoruz. Maalesef, Avrupa'da ırkçılığın ve İslam karşıtlığının artmasından hepimiz endişe duyuyoruz. Irkçılık ve her şekilde fobiye karşı mücadeleyi birlikte sürdürmemizde fayda var. Özellikle merkez siyasetçilerden bile artık menfi söylemler duyunca geleceğe yönelik de endişelerimiz artıyor. Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun camilerin ve derneklerin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını da bekliyoruz” diye açıklama yaptı. Vize başvurularında Türk vatandaşların yaşadıkları sıkıntıların aşılması konusunda da görüşüldüğünü söyleyen Çavuşoğlu, bu sorunun en kısa sürede çözülmesi gerektiğini belirtti.Bakan Çavuşoğlu, Fransa'nın PKK ve DHKP-C unsurlarına yönelik Fransa'da aldığı tedbirler için teşekkür ederek, “Gerek gözaltına alma gerekse mal varlıklarının dondurulması gibi beklentilerimizin bir kısmını karşıladılar. Gerek iade gerekse ilave tedbir için taleplerimiz de var. Onların da karşılanmasını umut ediyoruz” dedi.Suriye'de devam etmekte olan iç savaşı hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Siyasi çözüme yönelik çabalarımızı da artırmamız gerekiyor. Geçmişte Fransa ile birlikte fikirdaş ülkeler olarak siyasi çözüm için önemli gayretler sarf ettik. Astana Formatı'nda bu çabalarımızı sürdürüyoruz. Gerek Fransa gerek uluslararası toplumunun diğer üyeleri ile Suriye'de siyasi bir çözüme ulaşmak için çabaları artırmaya hazırız, iş birliğine hazırız” ifadelerini kullandı.Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'nin Afrika'da Fransa karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu söylemesine ilişkin soruya, “Macron konuşmasında 3 ülkeden bahsetti. Bunlardan biri de Türkiye. Ne yazık ki Batı Balkanlar'daki yapılan konuşmalarda da Türkiye'yi Çin ve Rusya ile aynı kategoriye sokmaya çalışan Avrupa Birliği üyesi ülkeler var. Oysa Batı Balkanlar'ın istikrarı ve kalkınması için en fazlaca yardımda bulunan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Dolayısıyla Türkiye'yi burada veya bir başka yerde rakip olarak görmek doğru değildir. Sayın Macron'un açıklamaları pek çok talihsiz olmuştur. Türkiye olarak biz Afrika'da ya da bir başka yerde hiçbir ülkeyi rakip olarak görmüyoruz. Hiçbir ülkeyle de bir problemimiz yok. Tam tersine herkesle iş birliği yapma arzusundayız. Fransa, istişarelerimize Afrika kıtasını eklemeyi teklif etti. Biz memnuniyetle kabul ettik. Fransa'yla Afrika kıtasında veya bir başka yerde ne denli iş birliği yaparsak bu her şeyden önce Afrika ülkelerinin yararına. Ülkeler olarak rekabet etmemiz gereken bir konu yok. Afrika'da ya da bir başka yerde sömürgeci bir yaklaşımla o ülkelere kıtalara gitmiyoruz. Eşit ortak gibi görüyoruz. an itibariyle Türkiye'nin Afrika'da çok popüler olmasının sebebi bu. Türkiye seviliyor, çünkü Türkiye onlara aynı göz hizasında bakıyor. Türkiye'nin buralarda gücünün artması kimseyi rahatsız etmemeli. Hatta Fransa bazı Afrika ülkelerine geri dönmekte zorlanıyorsa Fransa'ya da yardımcı olabiliriz” cevabını verdi.Dışişleri Bakanlığı'nın ‘Başta Cezayir olmak suretiyle Afrika'daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemiz dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez' açıklaması sorulan Çavuşoğlu şunları söyledi:“Açıklamamız gayet net. Fransa'nın geçmişteki sömürgecilik anlayışı Afrika'da tutmadı. Şimdi o ülkelerdeki sömürgeci mevcudiyeti yok artık. Açıklamamızda zaten geçmişteki sömürgeci yaklaşımından ders almalıdır dedik. Afrika'da Fransa aleyhine bir açıklama varsa ya da Fransa aleyhine bir tutum varsa bunu Türkiye veya başka ülkelerde aramaması gerekiyor. O ülkeleri Fransa'ya karşı kışkırttığımız için değildir. Geçmişte yapılan hatalardandır. Fransa'nın, Türkiye'nin Afrika'ya yaklaşımını örnek alması gerekiyor.”