Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul'una katılmak için ABD'nin New York kentinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "New York'taki ilk görüşmemizi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve mevkidaşım Tahsin Ertuğruloğlu'yla gerçekleştirdik. Her zaman ve her kısımda KKTC'nin yanındayız" ifadelerine yer verdi.