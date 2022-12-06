Bakan çavuşoğlu'ndan asgari tatbikatta geri adım atmayan Yunanistan'a gözdağı: 'Rüzgar eken fırtına biçer!'













"YA BU ANLAŞMAYA BAĞLI KALIR YA DA GEREKENİ YAPARIZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlıkta Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu ağırladı. İki mevkidaşın görüşmesinin hemen ardında ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın hem Rodos'ta hem de Midilli adalarında başladığı askeri tatbikatlar hakkında konuştu ve konuşmasında Yunanistan'ın provakosyona devam ettiğini belirtti. Türkiye olarak bu duruma sessiz kalınmayacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın askerden arındırılmış adalar statüsünü ihlal etmesi üzerine Türkiye'den Birleşmiş Milletler'e (BM) yasal iddiaların yer aldığı bir mektubun Yunanistan'ı kızdırdığını belirterek, şunları kaydetti: "Anlaşmaya 'barış antlaşması' deniyor, dolayısıyla Yunanistan bu topraklara silah getiremez ve dolayısıyla Yunanistan bu topraklara silah sokamaz."Yunanistan'ın anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmemesine dikkat çeken Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Kime karşı yapıyor? Türkiye'ye karşı.. Yunanistan barış anlaşmasını hlal ediyor. Hukuki argümanlarımızı BM'ye gönderdik. Durum tamamen siyasi ve demogoji içeren yanıtlar." ifadelerini kullandı.Askerden arındırılmış adaların statüleri ile egemenlikleri arasında doğrudan bağlantı olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan bu ihlal durumundan vazgeçmez ise egemenliği tartışılır. Yunanistan ise silahlanma gibi olumsuz bir adım atmıştır. Bu bölgelere ve bu anlaşmalara rağmen güvenliğimiz için başka adımlar da attı. Yunanistan askerden arındırılmış ada statüsüne tecavüz etmeyi bırakmalıdır. Yunanistan ya geri adım atıp bu anlaşmalara bağlı kalır anlaşmalara uyar ya da biz gerekeni yaparız." dedi. Yunanistan'ın anlaşmalara bağlı kalmama konusunu yineleyen Bakan Çavuşoğlu, konuuşmasına şöyle devam etti: "Gereken adımları yasal zeminde ve başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşlar nezdinde ve sahada atmaya devam edeceğiz. Gerekli tüm önlemleri alacağız. tmaya devam edeceğiz. Gerekli tüm önlemleri alın. Yunanistan, rüzgarı ekenin fırtınayı biçeceğini unutmamalıdır. Barış istemiyorsanız, gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. Yapmamız gerekeni yapıyoruz."