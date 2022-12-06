Bakan çavuşoğlu'ndan asgari tatbikatta geri adım atmayan Yunanistan'a gözdağı: 'Rüzgar eken fırtına biçer!'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlıkta Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu ağırladı. İki mevkidaşın görüşmesinin hemen ardında ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın hem Rodos'ta hem de Midilli adalarında başladığı askeri tatbikatlar hakkında konuştu ve konuşmasında Yunanistan'ın provakosyona devam ettiğini belirtti. Türkiye olarak bu duruma sessiz kalınmayacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın askerden arındırılmış adalar statüsünü ihlal etmesi üzerine Türkiye'den Birleşmiş Milletler'e (BM) yasal iddiaların yer aldığı bir mektubun Yunanistan'ı kızdırdığını belirterek, şunları kaydetti: "Anlaşmaya 'barış antlaşması' deniyor, dolayısıyla Yunanistan bu topraklara silah getiremez ve dolayısıyla Yunanistan bu topraklara silah sokamaz."
Yunanistan'ın anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmemesine dikkat çeken Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Kime karşı yapıyor? Türkiye'ye karşı.. Yunanistan barış anlaşmasını hlal ediyor. Hukuki argümanlarımızı BM'ye gönderdik. Durum tamamen siyasi ve demogoji içeren yanıtlar." ifadelerini kullandı.