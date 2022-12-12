Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye ilişkin açıklama: Birlikte çalışmak için hazırız!













"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESEBİLİRİZ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmesinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada Suriye ile olan ikili ilişkilere de değindi. Çavuşoğlu, "Suriye rejimi gerçekçi davranırsa, terörle mücadelede, siyasi süreçte ve Suriyelilerin geri dönüşünde işbirliğine hazırız" dedi. TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında güdeme dair konulan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, herkesin merakla beklediği ve aylardır kamuoyunun gündemini meşgul eden Suriye meselesine değindi.Bakan Çavuşoğlu, Suriye ve Kuzey Irak'a yönelik olası kara operasyonları hakkında konuşurken PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye ve Irak'ta barınma isteklerine izin vermeyeceklerini belirterek kimin ne dediğini umursamadan gereğini yapacaklarını ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, muhatapların sessiz kalmaları halinde ise "Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz." ifadelerini kullanarak mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerini beyan etti.