Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşını ağırladı! Lavrov'dan flaş seçim açıklaması..

Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile her görüşmesinde buğdayı en az gelişmiş ülkelere yönlendirme konusundaki düşüncelerini vurguluyor. Ayrıca, Rus tahıllarının bir kısmının burada öğütülerek un haline getirilerek Türkiye'ye ve az gelişmiş ülkelere getirilmesi için işbirliği başlatıldı. Katar da bunu destekliyor. Küresel gıda krizini hafifletmek için çalışıyoruz. Türkiye olarak biz de baharda savaşın yeniden tırmanmasından korkuyoruz. Sergey Lavrov: Gerginliğin artmasına izin verdik, anlaşmaları da askıya aldık. 60 günlük bir uzatma var. Ama Rus tarım ürünlerinin nakliyesinde bir gelişme olmaz ise o zaman bunu sorgulayacağız, bu anlaşmaya ihtiyacımız var mı diye merak edeceğiz. AB şunları öneriyor: Ukrayna ürünlerini Avrupa'ya kara yoluyla ihraç etmek istiyorlar. 4'LÜ TOPLANTI YAPILACAK MI?

14 MAYIS SEÇİMİNDE RUSYA KİMİ DESTEKLEYECEK?

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rus mevikaşı Sergey Lavrov'u kabul etti. İki bakan, katıldıkları toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı sergi salonuna geçtiler ve ortak bir basın toplantısı düznelediler. akanlar, Türkiye ve Suriye arasında olan normalleşme süreci kapsamında alınan tedbirlerin ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın daha da alevleneceğini avunarak tahıl koridorunun akıbetine ilişkin eleştirel değerlendirmelerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Suriye ile normalleşme süreci ile ilgili yaptığı açıklamasında Moskova'daki dörtlü görüşmeler hakkında konuştu ve "Süreç bu şekilde şeffaf bir şekilde devam etmeli. Her sorunun bir iki toplantıda çözülemeyeceğini biliyoruz, gerçekçiyiz" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da normalleşme adımlarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Öte yandan Rus gazeteci Bay Lavrov, "Rusya bu kampanyada kimi destekliyor?" sorusunu yanıtladı.Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sergey ile sürekli iletişim halindeyiz, yoğun bir programımız var. Görüşmelerimiz kapsamlı aynı zamanda da verimli geçiyor. Ukrayna konusuna özel önem verildi. Maalesef savaş uzadı. Rusya ve Ukrayna savaşının en başından beri, müzakereler ve uluslararası hukuk çerçevesinde sona erdirilmesinde ısrar ettik. Her iki taraf ile görüşerek sorunu çözmek için çalışıyoruz. Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı Kuleba ile de Brüksel'de görüştük, kendisini Türkiye'ye davet ettim. Tahıl koridorunu Sergey ile tartıştık. Bu da diplomasi ve müzakerenin işe yaradığını gösteriyor. Anlaşmanın devamına değer veriyoruz. Küresel gıda krizini hafifletmek de önemlidir. Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatı ile ilgili engellerin kaldırılmasına ilişkin konularda anlaştık.Suriye'yi değerlendirdik. 3-4 Nisan'da Moskova'da dört Dışişleri Bakan Yardımcılığı toplantısı yapıldı. Her ülke pozisyonunu ve pozisyonunu şeffaf, süreç odaklı bir şekilde ifade etti. Bunun aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Bunun olmadığını biliyoruz. dava." 1-2 görüşmede tüm sorunlar çözülür. Libya konusunu da görüştük. Ülke seçimlere demokratik ve şeffaf olarak hazırlanmalı. Libya'nın birleşik bir ulusal güvenlik gücü ihtiyacı var. Rusya, Türkiye-Ermenistan'ın normalleşmesine de katkıda bulundu. Arzumuz bir an önce Azerbaycan ile Ermenistan arasında kapsamlı olarak barış anlaşmasının imzalanmasıdır." Çavuşoğlu'nun ardından söz alan Lavrov'un konuşmasındaki önemli başlıklar ise şöyle: "Akkuyu nükleer santralinin kurulmasını konuştuk. 27 Nisan'da santralin ilk bloğuna nükleer enerji göndereceğiz. Türkiye'de bir gaz merkezini kuracağız. Geçen yıl liderlerimiz bu gaz merkezini kurma kararı aldılar ve kararın doğru olduğunu daha iyi anlıyoruz. Türkiye-Suriye ilişkileri Rusya üzerinden normalleşmeye başladı. Standardizasyon adımları ile ilgileniyoruz.NATO Libya'ya saldırır. Uluslararası camiada ülkeyi geri almaya çalışıyoruz. Filistin ve İsrail arasında doğrudan bir diyalog olması gerekiyor. Ukrayna konusunu da görüştük. Batı'nın yapıcı sayılmayan gündemi var, özellikle Washington'da. Rusya'yı sahada yenecekler ve Rusya'yı stratejik bir yenilgi bekliyor. Rakiplerini uluslararası arenada görmek istemiyorlar. Batı'nın hedefi Rusya'dan sonra Çin'dir."Dışişleri Bakanı Lavrov: Toplantıların düzenlenmesi başlı başına bir mucize. Bu tür sorunları tek adımda çözemeyiz. İletişimi güçlendirmemiz gerekiyor. Sonunda, bir çıkar dengesi kurmuyoruz. Herkesin kendi meşru hakları vardır. Bakanlar toplantısı yapabiliriz, hazırlıklarımız devam ediyor. Tarihten de bahsediyoruz.Toplantıda bir Rus gazeteci Lavrov'a şunları söyledi: "Türkiye'de seçim kampanyası başlatıldı, izce adayların şansı ne, beklentileri neler ve bu kampanyada Rusya kimi destekliyor? Lavrov yaptığı açıklamada, "'Yakın zaman' derken neyi kastediyorsunuz?" diye de sordu ve açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Durumu açıklığa kavuşturmak için söylüyorum. İyiler kısayım diyerek kazanacak. Gerçek olan kazanacak. Yani ona söylemek. Tabii ki, hava durumuna bağlıdır. İlk sorunuza gelince, beni kimseyle karıştırmayın. Sizi Amerika Birleşik Devletleri temsilcilerinin basın toplantısına davet ediyorum. Orada bu soruları Amerikalılara yöneltebilirsiniz. Ancak Rusya asla kimsenin içişlerine karışmaz. Şu veya bu ülkede hiçbir tartışmaya katılmadı. Kesinlikle seçim sürecinin bir parçası değiliz. Demokratik süreçlerimizi her zaman ortaklarımızın demokratik prosedürlerinin gerektirdiği şeffaflık ilkesine uygun olarak yürütürüz. Gözlemci durumları da bazen bu süreçlere dahil olur. Ama bu Türkiye egemen bir devletin işidir. Batılı ülkeler ülkede seçim olsa da olmasa da söz konusu ülke için mesela “Çin şunu ya da bunu yapacak” varsayımında bulunurken. Zelensky ile görüşürsün veya Rusya ile çalışıp Avrupa Birliği'ne baskı yaparsın diyorlar. Bunun bir kibir örneği olduğunu söyleyebilirim. Ne yazık ki kimse bunu net bir şekilde ifade edemiyor. Amerika Birleşik Devletleri bu tür diplomasinin çirkin iddialarıyla yetinmemekte ve kendi yarattığı STK'lardan da faydalanmaktadır. Meslektaşlarım AGİT Avrupa Birliği Konseyi'nden gözlemci beklediklerini söylediler, değerlendirmesini seçimden sonra yapacaklarını tahmin ediyorum. Ancak Türkiye'nin defalarca demokratik ve şeffaf seçimler yaptığına inanıyorum. Bu alanda başarılı olduğunu defalarca kanıtladı."