Bakan Çavuşoğlu, suikasta uğrayan Japonya Eski Başbakanı Shinzo’nun cenazesine katılacak













Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun cenaze törenine katılmak üzere Japonya'ya gidecek. 26-27 Eylül tarihlerinde Japonya'yı ziyaret edecek olan Çavuşoğlu'nun, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile de görüşmesi öngörülüyor.