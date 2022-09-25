Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun cenaze törenine katılmak üzere Japonya'ya gidecek. 26-27 Eylül tarihlerinde Japonya'yı ziyaret edecek olan Çavuşoğlu'nun, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa ile de görüşmesi öngörülüyor.Doğukan Gürel
SİYASET
25 Eylül 2022 - 10:20
Bakan Çavuşoğlu, suikasta uğrayan Japonya Eski Başbakanı Shinzo'nun cenazesine katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikast sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun cenaze törenine katılacak.
SİYASET
25 Eylül 2022 - 10:20
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