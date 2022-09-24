DÜNYA
24 Eylül 2022 - 06:49

Bakan Çavuşoğlu: 'Türkiye güçlü bir NATO müttefiki ve ittifaka en büyük katkı sağlayan ülkelerden biri'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dış İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen Türk-Amerikan ilişkileri konulu toplantıda, "Türkiye güçlü bir NATO müttefiki ve ittifaka en büyük katkı sağlayan ülkelerden biri. ABD'nin ulusal güvenlik kaygılarımıza saygı göstermesini bekliyoruz" dedi.

DÜNYA
24 Eylül 2022 - 06:49
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bakan Çavuşoğlu: 'Türkiye güçlü bir NATO müttefiki ve ittifaka en büyük katkı sağlayan ülkelerden biri'


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam etmektedir. Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde Dış İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen Türk-Amerikan ilişkileri konulu toplantıda konuştu.

Çavuşoğlu, bazı ülkelerin bu durumu bir meydan okumak olarak gördüğünü belirterek, "Bazı AB üyeleri Türkiye'yi Balkanlarda Rusya ve Çin ile birlikte rakip olarak görüyor. Türkiye'nin bölgede Avrupa ve Atlantik entegrasyonunun önde gelen destekçileri arasında yer almasına rağmen böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu yaklaşımda açık bir vizyon eksikliği var. Dar çıkarlar sebebiyle ön yargılar devreye giriyor. Bu istikrarsız ortamda rakip aktörlerle ilişkilerimiz devreye giriyor. Türkiye güçlü bir NATO müttefiki ve ittifaka en büyük katkı sağlayan ülkelerden biri. Ancak kritik konularda çeşitli aktörlerle konuşabilmemiz gerekiyor. Bölgemizde değişen dinamiklere ayak uydurmaya çalışıyoruz. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Mısır ve Ermenistan ile normalleşme süreçlerimiz bunun örnekleri" dedi.



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
Yunanistan'ın Ege'de 'Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a zırhlı araç sevkiyatı görüntülendi
Yunanistan'ın Ege'de 'Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a zırhlı araç sevkiyatı görüntülendi
Damadın düğünden kaçması gelini vazgeçirmedi!
Damadın düğünden kaçması gelini vazgeçirmedi!
Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 94'e yükseldi
Suriye açıklarında batan göçmen teknesinde can kaybı 94'e yükseldi
Meksika’da protesto: 39 yaralı
Meksika’da protesto: 39 yaralı
Çin: 'Çin'in içişlerine müdahale edecek herhangi bir plan, güçlü bir tepki ile karşılaşacaktır'
Çin: 'Çin'in içişlerine müdahale edecek herhangi bir plan, güçlü bir tepki ile karşılaşacaktır'
Son Haberler
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye...
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta 6 kişi hayatını kaybetti
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta...
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks ve dolgum yok!
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle...
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Köprüde araçlar birbirine girdi: 6 yaralı
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
Evden çaldıkları kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandılar
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek için yönetim kurulu olarak hazırız'
İbrahim Hatipoğlu: 'Kulübümüzle birlikte güzel projeler gerçekleştirmek...
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
GSYİAD’da İbrahim Hatipoğlu yeniden başkan seçildi
Elektrikli otolar yayılıyor
Elektrikli otolar yayılıyor