Bakan'dan maaşlara zam müjdesi! 'Hayırlı olsun' diyerek müjdeyi verdi: Milyonlarca kişiyi etkileyecek!







SOSYAL MEDYADA AÇIKLADI







MAAŞLARDA DÜZENLEMELER OLACAK

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maaşlarla ilgili sürpriz bir düzenleme olduğunu öne sürerek çok önemli açıklamalara yer verdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, hekim ve diş hekimleri için maaş düzenlemesi önerisinin TBMM'de onaylandığını belirtti. Bu yönetmeliğe göre maaşa zam yapılacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun yaptığı açıklama sonucunda kabul ettiği hekim ve diş hekimlerinin maaşlarında düzenlemeye gidileceğini belirterek, sektörde büyük mutluluk olduğu mesajını paylaştı.Sağlık Bakanı Koca, sosyal ağlardaki hesabından yaptığı açıklamada, tüm devlet kurumlarının çalışanı olan ve ek sermaye zammı almayan hekim, diş hekimi, uzman ve uzman diş hekimlerinin maaşlarında düzenlemeye gidileceğini vurguladı.Bakan Koca konuyla alakalı yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çalıştığı kuruma bakılmaksızın, tüm kamu kurumları kadrolarında bulunan ve döner sermaye ek ödemesi almayan hekim, diş hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimlerinin maaşlarında düzenleme yapılmasını öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. Hayırlı Olsun"