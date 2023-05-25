Bakan Derya Yanık açıkladı: Ev hanımlarına emeklilik fırsatı! SGK prim desteği bu defa ev hanımlarına

Başkan Erdoğan tarafından duyurulan ev hanımlarına emeklilik fırsatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından ayrıntılarıyla açıklandı. Ev hanımlarının emekli olma imkanı, Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında gerçekleştirilen dilekçeli başvurular sonucunda elde edilebilecek. Ev hanımları, SGK'ya yapacakları başvurunun ardından devlet tarafından ödenecek prim desteğini değerlendirerek emeklilik fırsatını yakalamayı umuyor.
SİGORTA PRİMLERİNİN ÜÇTE BİRİNİ DEVLET KARŞILAYACAK
Bakan Yanık, ev kadınlarının emeklilik hakkının sosyal güvenlik sisteminin dışında bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Devlet olarak, vatandaşların sosyal güvenceye sahip olması ve ihtiyaç duyduklarında faydalanabilmesi hedeflenmektedir. Ev kadınlarının da sosyal güvence çerçevesine alınması bu çalışmalardan biridir. Devlet, bireysel emeklilik sistemine dahil olan ev kadınlarının sigorta primlerinin üçte birini karşılayarak emekliliklerini kolaylaştırmayı ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu program kapsamında, 3.202 TL prim ödeyen ev hanımları, devletten destek olarak primin üçte biri olan 1.067 TL'yi alacaklardır. Programın detayları henüz netleşmemiş olmakla birlikte, devlet desteği yıllık bazda 12.804 TL'ye kadar çıkabilecektir ve çocuk sayısına göre değişiklik gösterebilecektir. Uygulamanın yürürlüğe girmesi durumunda, ev hanımları SGK'ya dilekçe ile başvuruda bulunabileceklerdir. Prim ödemeleri tamamlandığında, ev hanımları emekli olabilecektir. Asgari ücret artışıyla birlikte prim desteği de artacak ve ev hanımlarının emeklilik süreci daha da kolaylaşacaktır.