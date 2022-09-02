Bakan Derya Yanık duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen SED ödemesi hesaplara yatmaya başladı! 1611TL'lik SED ödemesi ve şartları ile ilgili detaylar

SED ödemesi okul çağına gelmiş çocukları olan ailelere verilen maddi destektir. Açılımı ise Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetidir. Çocukların eğitimi için devlet tarafından verilen maddi yardımdır. Derya Yanık bu konu ile ilgili müjdeli haberi duyurdu. 1259 TL olan SED ödemesi 1611 TL'ye yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Şubat ayı için 236 milyon kişiye yardımda bulunduğunu açıkladı.
Derya Yanık yaptığı açıklama; " İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için bu ay toplam 236 milyon lira Sosyal Ve Ekonomik destek ödüyoruz. SED, ailelere çocuklarının okul masraflarını ve diğer gereksinimleri karşılamaları amacıyla ödenmektedir. SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizi desteklemeyi, aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle aile bireylerinin birbirinden kopmamasını önleyerek, çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için hem maddi hem de manevi destek sunuyoruz. SED ödemesinden yararlanan çocuklarımız için birçok etkinlik düzenleyerek, maddi desteğin yanı sıra çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişmelerine de ortam sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
1611 TL SED ödemesi nedir?
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin okul çağına gelmiş çocuklarına eğitim görmesinde yardımcı olmak için verilen destektir. Hem maddi hem de psiko -sosyo destek amaçlıdır. Yardıma muhtaç ailelere hem eğitim hem sağlık amaçlı verilen destektir. Çocuk kendi başına yetebilecek duruma gelene kadar devlet tarafından bu desteği almaya devam eder. SED ödemesi her aile için geçerli değildir. Belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tespit edilmektedir. Kısacası çocukların asgari ihtiyaçlarının karşılandığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen maddi ve manevi destekdir.
1611 TL SED ödemesi şartları nelerdir?
1611 TL ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim görme aşamasında katkıda bulunmak için verilen ödenektir. Fakat belli şartları vardır. Bu şartlar ise; Ailenin çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmesi Ailede çalışabilecek bir durumda bireyin bulunmaması Ailede SED yardımı alabilecek durumda en az bir çocuk bulunması Ailenin yaşadığı olağanüstü felaket, afet, hastalık, kaza, işten çıkartılma ya da iş bulamama gibi nedenlerden dolayı ekonomik kriz sürecinde olması Ailede en az bir çocuk ve ebeveyninin kimliğinin bulunması
SED başvurusu nasıl yapılır?
SED başvurusu E-Devlet üzerinden yapılabiliyor
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İl müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle de gerçekleştirilebiliyor.
Dilekçe
T.C. Kimlik Numarası beyanı
Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi
İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belge