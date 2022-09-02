EĞİTİM
02 Eylül 2022 - 20:20

Bakan Derya Yanık duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen SED ödemesi hesaplara yatmaya başladı! 1611TL'lik SED ödemesi ve şartları ile ilgili detaylar

Devlet birçok alanda maddi destek de bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının vermiş olduğu SED ödemesinden kimler yararlanabilecek? Başvurular nasıl yapılıyor?. Peki SED ödemesi nedir? İşte detaylar...

EĞİTİM
02 Eylül 2022 - 20:20
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Bakan Derya Yanık duyurdu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen SED ödemesi hesaplara yatmaya başladı! 1611TL'lik SED ödemesi ve şartları ile ilgili detaylar


SED ödemesi okul çağına gelmiş çocukları olan ailelere verilen maddi destektir. Açılımı ise Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetidir. Çocukların eğitimi için devlet tarafından verilen maddi yardımdır. Derya Yanık bu konu ile ilgili müjdeli haberi duyurdu. 1259 TL olan SED ödemesi 1611 TL'ye yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Şubat ayı için 236 milyon kişiye yardımda bulunduğunu açıkladı.

Derya Yanık yaptığı açıklama; " İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için bu ay toplam 236 milyon lira Sosyal Ve Ekonomik destek ödüyoruz. SED, ailelere çocuklarının okul masraflarını ve diğer gereksinimleri karşılamaları amacıyla ödenmektedir. SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizi desteklemeyi, aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. Ekonomik nedenlerle aile bireylerinin birbirinden kopmamasını önleyerek, çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için hem maddi hem de manevi destek sunuyoruz. SED ödemesinden yararlanan çocuklarımız için birçok etkinlik düzenleyerek, maddi desteğin yanı sıra çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişmelerine de ortam sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

1611 TL SED ödemesi nedir?

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin okul çağına gelmiş çocuklarına eğitim görmesinde yardımcı olmak için verilen destektir. Hem maddi hem de psiko -sosyo destek amaçlıdır. Yardıma muhtaç ailelere hem eğitim hem sağlık amaçlı verilen destektir. Çocuk kendi başına yetebilecek duruma gelene kadar devlet tarafından bu desteği almaya devam eder. SED ödemesi her aile için geçerli değildir. Belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tespit edilmektedir. Kısacası çocukların asgari ihtiyaçlarının karşılandığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen maddi ve manevi destekdir.

1611 TL SED ödemesi şartları nelerdir?



1611 TL ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim görme aşamasında katkıda bulunmak için verilen ödenektir. Fakat belli şartları vardır. Bu şartlar ise;

Ailenin çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekmesi

Ailede çalışabilecek bir durumda bireyin bulunmaması

Ailede SED yardımı alabilecek durumda en az bir çocuk bulunması

Ailenin yaşadığı olağanüstü felaket, afet, hastalık, kaza, işten çıkartılma ya da iş bulamama gibi nedenlerden dolayı ekonomik kriz sürecinde olması

Ailede en az bir çocuk ve ebeveyninin kimliğinin bulunması

SED başvurusu nasıl yapılır?

SED başvurusu E-Devlet üzerinden yapılabiliyor
.
İl müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle de gerçekleştirilebiliyor. 

Dilekçe

T.C. Kimlik Numarası beyanı

Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belge

1611 TL SED ödemesi başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan aileler SED ödemesi için belirlenen belgeler ile başvuruda bulunabilirler. Bu belgeler ise;

Ailedeki tüm bireylerin kimlik fotokopisi

Aile büyüklerinden birisinin adına düzenlenmiş ikametgah

Ailede engelli birey varsa engel raporu

Ailedeki bireylerin sağlık sorunu varsa bu soruna dair hazırlanmış rapor

Ailede çalışabilecek bireylerin il bulamaması durumunda iş aradığını gösteren İŞKUR iş arayan kayıt belgesi

Ailede çalışan kişilerin iş yeri adresleri ve telefon numaraları

Ailenin mal beyanlarını gösteren belge

Çocuklara ait güncel öğrenci belgesi

Ailenin oturduğu eve ait kira sözleşmesi fotokopisi

İş göremezlik raporu

Aile büyüklerinden birisine ait Ziraat Bankası hesap cüzdanı

1611 TL SED ödemesi ne kadar süre ile alınabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verdiği SED desteği süresi aileye ve muhtaçlık durumuna göre değişmektedir. Ailenin ihtiyacına göre belirlenir. Bazı ailelere sadece yılda 2 kez destek verilirken, bazılarına ise her ay düzenli olarak verilir.

SED desteği ailenin 2 çocuğu için geçerlidir. SED ödemesi ise aile büyüklerinden birinin hesabına yatırılarak ödenir.

1611 TL SED ödemesi hangi durumlarda kesilir?

SED ödemesinin kesildiği bazı durumlar vardır. Bu durumlar ise;

Ailenin görüşme sırasında verdiği bilgiler ile gerçek bilgilerin birbirine uymaması

Ailenin başlangıçta vermiş olduğu ikamet adresinden taşınması ve bu bilgiyi vermemesi

Ailenin sosyal ve ekonomik düzeyinin gelişmesi

Yardım alan ailelerdeki çocukların okula devam etmemesi olarak belirlenmiştir.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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