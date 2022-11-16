Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı bir son dakika açıklamasında evde bakım yardımı ödeneklerinin başladığını söyledi. Bakan Yanık, aile merkezli sosyal hizmet politikası doğrultusunda engellilere yönelik bakım hizmetlerinin geliştirildiğini ve çeşitlendirildiğini açıkladı. Engellilerin bakımı ailede ve yaşadıkları çevrede destek, ağır engelli yakınlara ve bakıma muhtaç çalışamayan vatandaşlara destek amaçlı başlatılan yardımlar için bütçeden toplam 1 milyar 876 milyar lira tutarında bir ödenek ayırdıklarını belirten Bakan Yanık, evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3 bin 336 TL ödeneceğini duyurdu.
EKONOMİ
16 Kasım 2022 - 13:35
Bakan Derya Yanık duyurdu: 'Evde Bakım Yardım' paraları hesaplara gönderilmeye başlandı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ağır engelli vatandaşlar ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına maddi yardımda bulunmak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 876 milyar lira tutarında evde bakım yardımı paralarının hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi.
EKONOMİ
16 Kasım 2022 - 13:35
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