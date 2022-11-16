EKONOMİ
16 Kasım 2022 - 13:35

Bakan Derya Yanık duyurdu: 'Evde Bakım Yardım' paraları hesaplara gönderilmeye başlandı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ağır engelli vatandaşlar ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına maddi yardımda bulunmak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 876 milyar lira tutarında evde bakım yardımı paralarının hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi.

EKONOMİ
16 Kasım 2022 - 13:35
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Bakan Derya Yanık duyurdu: 'Evde Bakım Yardım' paraları hesaplara gönderilmeye başlandı!


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı bir son dakika açıklamasında evde bakım yardımı ödeneklerinin başladığını söyledi. Bakan Yanık, aile merkezli sosyal hizmet politikası doğrultusunda engellilere yönelik bakım hizmetlerinin geliştirildiğini ve çeşitlendirildiğini açıkladı.

Engellilerin bakımı ailede ve yaşadıkları çevrede destek, ağır engelli yakınlara ve bakıma muhtaç çalışamayan vatandaşlara destek amaçlı başlatılan yardımlar için bütçeden toplam 1 milyar 876 milyar lira tutarında bir ödenek ayırdıklarını belirten Bakan Yanık, evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3 bin 336 TL ödeneceğini duyurdu.



evde bakım yardımı ödeneği

"BU AY 562 BİN VATANDAŞIMIZ EVDE BAKIM YARDIMINDAN FAYDALANACAK"

Kasım ayın için 562 bin vatandaşın evde bakım yardımlarından faydalanacağını söyleyen Bakan Derya Yanık, tüm ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilediklerini belirterek ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzun altını çizmek istediğini sözlerine ekledi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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