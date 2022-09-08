EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 10:24

Bakan Derya Yanık: 'Eylül ayında toplam 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ile engelli aylığını hesaplara yatırdık'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eylül ayı içerisinde toplam 2,1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 10:24
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Bakan Derya Yanık: 'Eylül ayında toplam 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ile engelli aylığını hesaplara yatırdık'

Bakan Derya Yanık, Eylül ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylığı konusu ile ilgili açıklama yaptı. Eylül ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 935 milyon TL de engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Eylül ayında toplam 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” şeklinde konuştu.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi. Arz odaklı hizmet anlayışı ile girilmedik, ulaşılmadık kimse bırakmayacaklarını altını çizen Bakan Yanık, bu yönde bir hanede neye ihtiyaç varsa hepsinin giderilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Ömer Faruk Karataş


 

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