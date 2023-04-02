Bakan Dönmez'den bayram müjdesi: Filyos'taki Karadeniz gazı karaya çıkarılıyor!













DEPREM BÖLGESİNDEKİ BORÇLAR SİLİNDİ

KARADENİZ GAZI KARAYA ÇIKARILIYOR

AÇILIŞLAR PEŞ PEŞE GELECEK

Bir takım temaslar için İskenderun'da bulunan Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, şiddetli yağışlar nedeniyle kısmen sular altında kalan sahil ve güneybatıda inceleme yaptıktan sonra İskenderun İlçe Altyapı Yatırım Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansa katıldı. Dönmez ile Karaismailoğlu, daha sonra İskenderun limanında inceleme yaptı. Bakan Fatih Dönmez, İskenderun limanında yaptığı açıklamada “Elektrik başta olmak üzere doğalgaz altyapısıyla ilgili sorunları artık tamamen çözdüğümüzü söylemek güzel. Bireysel bağlantı talepleri, yıkımın yoğun olduğu çok özel, bireysel yerlerde zaman zaman gelir. Orada vatandaşlarımız binalara girerse çözüm üreterek elektrik ve doğalgazı birbirine bağlayacağız." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile özellikle depremden etkilenmiş olan orta, ağır ve tamamı yıkılmış binalarda oturan ve işyerlerini kullanan vatandaşların deprem gününden bu yana biriken tüm elektrik ve doğalgaz borçlarının tamamının silindiğini ifade eden Dönmez, şunları kaydetti: "Ancak Hatay, Adıyaman, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş ve Gaziantep'in depremden çok etkilenen iki ilçesinde ödeme işlemlerinin 3 ay ertelenmesine karar verildi. 3 ay sonra okunacak fatura bedelleri is 6 eşit taksitle ödenecek. Cumhurbaşkanımız grup toplantısında yaptığı açıklamasında Türkiye genelinde elektrik ve doğalgazda indirim yapıldığını duyurdu. Elektrik kullanan tüm müşteri gruplarına yüzde 15, büyük tüketiciler ve aynı zamanda sanayiciler başta olmak kaydıyla doğalgazda yüzde 20 indirim yapıldı."Karadeniz'deki doğalgazla ilgili de açıklama yapan Bakan Dönmez, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "İnşallah Karadeniz'den gelen gazı Filyos'a Ramazan'ın son günü indireceğiz. Bunun için hazırlanıyoruz. Yine 27 Nisan tarihinde Mersin'deki Akkuyu nükleer santraline yeni nükleer yakıt kazandıracağız. Şimdi nükleer tesis olacak. Bunun için hazırlanıyoruz. Saros için FSRU gerçekten de geldi. Ama deprem ve diğer gündemlerin yoğunluğundan dolayı açamadık. Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali projesi tamamlandı. İnşallah en kısa zamanda Konya Karapınar'da hizmete açacağız."Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, kentlerde hayatın normale dönmesi için önemli adımlar atıldığını prefabrik ve konteyner kent inşaatlarının devam ettiğini ifade etti. Karaismailoğlu, konuşmasının devamında "Özellikle rüzgar ve güneybatıdan gelen rüzgarlara karşı şehre su girişini engellemek için deniz surlarını biraz daha güçlendirdik ve depremden dolayı aradaki ayrımı kapattık.. Ama geçici bir çözüm. Hocalarımız ve proje arkadaşlarımız kalıcı bir çözüm üzerinde çalışıyorlar. Umarım öyle olur.Uzun vadeli projelerine de önümüzdeki günlerde başlayacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde sırayla biz de yapacağız. Ulaşım ve altyapı anlamında çok önemli projelere imza atıyoruz. Bunlardan en önemlisi, özellikle İstanbul'daki Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi içinden geçecek metro hattı önümüzdeki günlerde inşallah hizmete açacağız. İnşallah uzun yıllardır tüm illerin beklemiş olduğu nkara-İstanbul hızlı tren hattı ile Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı birbirine bağlayacağız. Ayrıca 14,5 km'lik uzunluğu ile Avrupa'daki en uzun tünel olan Zigana Tüneli'de önümüzdeki günlerde ülkemizde hizmete açmayı umuyoruz. Adana Şehitler Köprüsü 15 Temmuz da önemli projelerimizden biri. Bunun gibi onlarca projeyi tek tek açacağız” ifadelerine yer verdi. Bakan Karaismailoğlu ile Bakan Dönmez, açıklamalarının ardından İskenderun limanında depremzedelerin konakladığı MSC Aurelia gemisinde hızlı bir akşam yemeğine katıldı.