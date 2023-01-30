BOTAŞ tarafından yapılan bir açıklamada sanayi ve elektrik üretimi için kullanılan doğalgaz da toptan satış fiyat indirime gidildiğini açıkladı. Sonuç olarak, 1 Şubat itibarıyla elektrik üretimi amaçlı gazın satış fiyatı yüzde 16,67, sanayi tesislerinin satış fiyatı ise yüzde 13,30 azalarak yüzde 17,22 oldu. Konutlar için herhangi bir indirim söz konusu olmazken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, faturadaki indirimlerin devam edeceğini söyledi. Türkiye Yüzyıl Enerji Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Geçen hafta sanayi tarafında kullanılan doğal gaz için yüzde 13,10, elektrik amacıyla kullanılan doğal gaza ise yüzde 16,67 indirim sunduklarını açıkladı. Kasım 2022'den bu yana sektörün kullandığı doğal gaz miktarı toplamda yüzde 24,5'ten yüzde 38'e gerilediğini hatırlatan Bakan Dönmez, "Bu durumun önce üretim maliyetlerinin düşmesine ve nihayetinde enflasyona yol açacağını düşünüyoruz" dedi.
EKONOMİ
30 Ocak 2023 - 14:01
Bakan Dönmez'den Mart ayında indirim sinyali: Elektrik ve doğal gaz faturaları düşebilir!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgaz faturalarında bir dizi indirim kararının açıklanmasının ardından son dakika açıklama yaptı. Dönmez, "Fiyatlar düşmeye devam ederse Mart ayında bir düşüş görebiliriz." diye konuşurken Umman ile 10 yıllık doğalgaz anlaşması imzalanacağını da bildirdi.
EKONOMİ
30 Ocak 2023 - 14:01