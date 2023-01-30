Bakan Dönmez'den Mart ayında indirim sinyali: Elektrik ve doğal gaz faturaları düşebilir!













"MART AYINDA İNDİRİMLER GELEBİLİR"

"UMMAN İLE TÜRKİYE ARASINA 10 YILLIK GAZ SÖZLEŞMESİ"

BOTAŞ tarafından yapılan bir açıklamada sanayi ve elektrik üretimi için kullanılan doğalgaz da toptan satış fiyat indirime gidildiğini açıkladı. Sonuç olarak, 1 Şubat itibarıyla elektrik üretimi amaçlı gazın satış fiyatı yüzde 16,67, sanayi tesislerinin satış fiyatı ise yüzde 13,30 azalarak yüzde 17,22 oldu. Konutlar için herhangi bir indirim söz konusu olmazken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, faturadaki indirimlerin devam edeceğini söyledi. Türkiye Yüzyıl Enerji Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Geçen hafta sanayi tarafında kullanılan doğal gaz için yüzde 13,10, elektrik amacıyla kullanılan doğal gaza ise yüzde 16,67 indirim sunduklarını açıkladı. Kasım 2022'den bu yana sektörün kullandığı doğal gaz miktarı toplamda yüzde 24,5'ten yüzde 38'e gerilediğini hatırlatan Bakan Dönmez, "Bu durumun önce üretim maliyetlerinin düşmesine ve nihayetinde enflasyona yol açacağını düşünüyoruz" dedi.Bir diğer indirim haberinin de elektrikten geldiğini belirten Bakan Fatih Dönmez," Biliyorsunuz, Aralık 2021'de serbest piyasada 4.800 TL/MWh olan elektrik tavan fiyatını 4.200 TL/MWh'e indirdik. Geçtiğimiz hafta yeni düzenlemelerle birlikte fiyat tavanını 4.200 TL'MWh'den 3.650 L'MWh'e indirdik. Sonuç olarak, serbest piyasalardaki elektrik alan büyük sanayi tesislerinin maliyeti yüzde 15'e varan oranlarda düşecek. Fiyatlar böyle düşmeye devam ederse Mart ayında da bir indirim olabilir." diye konuştu.Umman'la yeni gaz anlaşması imzalayacağını da duyuran Bakan Fatih Dönmez, "Bunu ilk kez burada söylüyorum" diyerek şu sözlere yer verdi: "Burada ilk kez duyuracağım yeni bir gelişmenin bilgisini vermek istiyorum. Şu anda BOTAŞ genel müdürümüz ve beraberindeki heyet Umman'da. Anlaşma imzalıyoruz. Umman ile yeni gaz alın 1.4 milyar tedarik edeceğiz. Umman'dan yıllık metreküp gaz ve anlaşmamız 10 yıl süreyle geçerli olacak, daha sonra uygun koşullar olursa anlaşmayı uzatabiliriz."