EKONOMİ
24 Aralık 2021 - 16:48
Güncelleme: 24 Aralık 2021 - 16:54

Bakan duyurdu! 244 milyon lira destekleme ödemesi hesaplara yatırıldı

Hükümetin farklı kesimlere destek ödemeleri sürerken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla 10 tarımsal destek kaleminde toplam 244 milyon lira destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını bildirdi.

EKONOMİ
24 Aralık 2021 - 16:48
Güncelleme: 24 Aralık 2021 - 16:54
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Bakan duyurdu! 244 milyon lira destekleme ödemesi hesaplara yatırıldı

Yaşanan pandemi ve küresel bazlı krizler sonucu ekonomik olarak zor günler geçiren kesimlere destek ödemeleri sürüyor. 

Son olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla 10 tarımsal destek kaleminde toplam 244 milyon lira destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını bildirdi.





Tarımsal desteklemelerle ilgili üreticilere müjde veren Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:




"Bugün itibarıyla kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi, hayvan genetik kaynaklarını koruma desteği, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, hayvan hastalıkları tazminatı desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, tiftik üretimi desteği, Ar-Ge desteği, yem bitkileri desteği ve balon balığı avcılığı desteği kapsamında 10 destek kaleminde toplam 244 milyon lira destekleme ödemesini hesaplara aktarmaya başlıyoruz."


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