GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 12:15

Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nde incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nde devam etmekte olan restorasyon çalışmalarını inceleyerek bilgi verdi. Kız Kulesi'nin ziyarete açılacağı tarihi açıklayan Bakan Ersoy, “Yılsonuna doğru çalışmaları tamamlayacağız. Hedefimiz Mart ayına kadar burayı tekrar ziyaret edilebilecek hale getirip 2023 başında başta Türk halkı olmak suretiyle tüm dünyaya burayı tekrar sergilemek” dedi.

GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 12:15
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Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nde incelemelerde bulundu


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceleyerek bilgilendirmede bulundu. Restorasyon çalışmalarının biteceği tarihi açıklayan Bakan Ersoy, çalışmaların başından sonuna kadar nasıl işlediğini aşama aşama anlattı.

“Hocalarımızdan bir danışma kurulu oluşturduk”



Kız Kulesi'nin restorasyonu konusu ile ilgili süreçten dile getiren Bakan Ersoy, “Kız kulesiyle ilgili çalışmalara başlamadan önce çok hassas bir yapı olduğu için değerli hocalarımızdan bir danışma kurulu oluşturduk. Prof.Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve mimarlık ödüllü Han Tümertekin hocamla bir danışma kurulu oluşturduk. Danışma kurulumuzun hazırladığı projeler ve İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin hazırladığı raporlarla desteklendikten sonra projeler ve projelerin nasıl uygulanacağı konusu ile ilgili çalışmalar koruma kurullarına gönderiliyor. Koruma kurulunun onayından geçtikten sonra restorasyon faaliyetleri hayata geçiriliyor” dedi.

“Kız Kulesi'nden İstanbul'u seyretmeye başlayacağız”

Kız Kulesi'nin restorasyonun ardından anıt müze olacağını söyleyen Ersoy, “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hukuki bir süreç yürüterek ikon bir yapı olan bu yapının bakanlığa geri dönmesini sağladık. Hedefimiz bu yapının hak ettiği restorasyondan geçmesidir. Bu restorasyon sonrasında restoran faaliyetinden arındırılarak olması gerektiği gibi anıt müze şeklinde ziyaretçilere açılmasını hedefledik. Restoran olarak kullanılan Kız Kulesi, İstanbul'dan bakıldığında görülen bir kuleyken yapılan restorasyon çalışmasından sonra Kız Kulesi'nden İstanbul'u seyretmeye başlayacağız. En büyük yapısal değişiklik bu yolla gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

“1944'te restorasyonda çimento, beton ve inşaat demiri kullanılıyor”

Restorasyon sırasında yapılanlardan dile getiren Bakan Ersoy, “Hocalarımız bir inceleme yaptılar. Yapıya eklenen bölümleri tespit ettiler. 1940'lı yıllarda burada bir yangın çıkıyor. Yangın sonu itibariyle yapı çok ciddi bir hasar görüyor. 1944'te yapılan restorasyon sırasında o zamanın gözde restorasyon malzemesi olan çimento, beton ve inşaat demiri kullanılıyor. O zamanın gözde bu zamanın sakıncalı malzemesi diyoruz” dedi.

“Hocalarımız 2. Mahmut dönemini baz aldı”

Hocaların yaptıkları inceleme sonu itibariyle sonradan yapılan eklentilerin kaldırılmasına karar verildiğini söyleyen Bakan Ersoy, "Balkon terasından yukarı doğru olan kısım normalde ahşap olarak tasarlanmış. Betonarme olarak değiştirilmiş. İkincisi çatı sonradan eklenti. Orijinal döneminde olmayan bir eklenti. Üçüncü şeklinde de 2. Mahmut döneminde yapılmış olan ve sonrasında betonarmeyle restore edilmiş olan dış mekan. Kız Kulesi çok eski bir yapı. Farklı yüz yıllarda farklı görüntüye sahip. Hocalarımız 2. Mahmut dönemi 18 yüzyılın son dönemini baz aldı. Çünkü en fazlaca bilgi ve belgenin elimizde olduğu dönem” dedi.

“100-150 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde gidecek şekilde restore ediyoruz”

80 yıla varan hatalar zincirinin düzeltildiği bir dönem olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, “100-150 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde gidecek halde yapıyı gerçek anlamda restore ediyoruz. Yapının alt kısmında Ulaştırma Bakanlığımızın alt yapı dairesinin çok ciddi bir çalışması var. Burası bir çok akıntının çakıştığı bir nokta. Yüzlerce yıllık akıntı sırasında haddinden fazla yük bindirildiği için altında da çatlaklar oluşmuş. Oralarda da çalışmalar yapılıyor” dedi.

“Doğrular ne de olsa çıkar”

Kız Kulesi hakkındaki dezenformasyonla ilgili konuşan Bakan Ersoy, “Arkadaşlar o müdahale etmezse, sen etmezsen, ben etmezsem, dezenformasyonu göğüsleyemezsek bu devlet ne zaman ileri gidecek. Biz doğru insanlarla doğru projeleri yapalım. Bilime uygun şekilde yapalım. Doğrular ne de olsa çıkar. Aynı tahmin ettiğimiz gibi oldu” dedi.

“2023 Mart'ta ziyarete açılacak”

Restorasyonun biteceği tarihi açıklayan Bakan Ersoy, “İnşallah yılsonuna doğru çalışmaları tamamlayacağız. Hedefimiz Mart ayına kadar burayı tekrar ziyaret edilebilecek hale getirip 2023 başında başta Türk halkı olmak suretiyle tüm dünyayı burayı tekrar sergilemek. Bu dünyada en fazla görüntülenen 5 binadan biri. Özgün haliyle ne kadar görüntülersek bizim açımızdan o kadar önemli. Biz de özgün haline getireceğiz. Çalışmaları Ocak ayı gibi bitirmiş oluruz. Hedefimiz Mart ayı gibi ziyaretçiye açmak” dedi.

Bakan Ersoy, en son Kız Kulesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işlettiği anıt müze olarak kullanılacağını söyledi. Birkaç noktadan motor servisi olacağını dile getirdi. Ayrıca iskelelerde de çalışmaların sürdüğünü izah etti.

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