Bakan Ersoy: “Şehitliklerimizin ihyası, bizim en önem verdiğimiz konuların başında geliyor”

Çanakkale Savaşı Destanının yazıldığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda yer alan Süngü Bayırı, Albayrak sırtı, Kılıçbayırı ve Kılıçdere Şehitlikleri Gaziantep Şahinbey Belediyesi tarafından ihya edildi. Şehitlikler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle açıldı.Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu katıldı.Tören, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra ise şehitler için Kuran-ı Kerim Tilaveti okunup, dua edilmesiyle devam etti.Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kahramanlıklarıyla tarihimizin akışını değiştiren, ülkemizin istiklali ve istikbali için göğsünü siper eden ecdadımızın şehitliklerine ilişkin ‘ihya çalışmasını' tamamladığımız bu duygu dolu törende sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyuyorum. Öncelikle söylemek isterim ki bizlere bu cennet vatanı emanet eden ecdadımıza ne yapsak az. Onlara layık olabilmek ve ecdadın bize emaneti ülkemizi, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede şehitliklerimizin ihyası, bizim en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Şehitliklerimizin düzenlemesini yapabilmek için ‘sınırların belirlenmesini' ilk adım olarak değerlendiriyoruz” dedi.Bakan Ersoy sözlerinin devamında ise “Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda da dönemin Harita Komutanı Şevki Paşa tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Çanakkale Tahkimat Haritasında yerleri işaretli olan şüheda kabristanını günümüz uydu görüntüleri ile örtüştürdük. Bu belirlenen alanda jeoradar taraması yapılarak bulgu sınırlarını netleştirdik. Bu adım bizim en hassasiyetle değerlendirdiğimiz adımdı. Sonrasında şehitliklerimizin, “vahdetin” yani “bir olmanın” sembolü olan servi ağaçları ile çevre düzenlemesini gerçekleştirdik. Çanakkale ruhunu teşkil eden Süngü Bayırı, Albayrak Sırtı, Kılıç Bayırı ve Kılıç Dere'deki 4 şehitliğimizde Şehitlik Yönetmeliği'nde belirtilen anıt modelini kullandık. Anıt tasarımında ay-yıldız ile Allah'ın 99 adından bir tanesi olan her şeyi gören ve her şeye tanık olan anlamındaki “Eş-Şehid” ismini nakşettik. Mezar taşı tasarımında dünyada yaygın uygulanan ‘nizami düzen' yöntemini kullanmak istemedik” diye konuştu.2 bin 729 şehidin kayıtlarına ulaştıklarını belirten Bakan Ersoy, “Buna karşılık harp meydanında yaşanan kahramanlıkları düşünerek; şehitlerin şehit düştükleri yere “kefenlenmeden mevcut üniformalarıyla defnedilmelerini” temsil eden bir düzeni tercih ettik. Çanakkale Savaşlarının dönüm noktası olan bu yerlerde, hem yokluk bununla birlikte 7 cihana karşı savaşan kahraman askerlerimiz bize kutlu bir vatan ve şanlı bir tarih bıraktılar. Süngü Bayırı Şehitliğimizde 589 askerimiz, Albayrak Sırtı Şehitliğinde 968 askerimiz, Kılıç Bayırı Şehitliğinde bin 131 ve Kılıç Dere'de 41 şehidimizin olduğunu biliyoruz. Toplamda burada yatan 2 bin 729 şehidimizin kayıtlarına ulaştık. “Çanakkale Geçilmez” dedirten başta Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Bu şehitliklerimiz 19 Ağustos tarihinden sonra da halkımızın ziyaretine açılacak” dedi.“Ülkesini seven, al bayrağımızın gölgesinde yaşamaktan gurur duyan herkesi buraları ziyaret etmeye davet ediyorum” diyen Bakan Ersoy, “Evlatları olan ailelerden özellikle bu ziyarete çocuklarını da getirmelerini ve şanlı tarihimizi onlara anlatmalarını rica ediyorum. Tarihe yönelik bu görevimizi yerine getirmede bizlere desteklerini esirgemeyen Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanımız ve ekibine de teşekkür ediyorum. Tüm bu duygularla hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum” diye konuştu. Başkan Tahmazoğlu: “Bu vesile ile şehitlerimize bir nebze borcumuzu ödeyebildiysek mutlu olacağız”Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şehitliklerimizin ihya edilmediğini öğrenince Kültür Bakanlığımız ile yaptığımız görüşme ve izin neticesinde belediye meclis kararımızla buradaki şehitliklerin ihyasına karar verdik. Açılışını gerçekleştirdiğimiz şehitliklerimiz tamamlanmış oldu. Bu vesile ile şehitlerimize bir nebze borcumuzu ödeyebildiysek mutlu olacağız” dedi.Kaşdemir: “Gelecek kuşaklara aktarmaya kararlıyız”Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Çanakkale ruhunun doğmuş olduğu bu toprakları, dünyanın en güzel korunmuş savaş alanı olan Gelibolu Tarihi Alan'ı aslına uygun bir şekilde koruyup kollayarak ve geliştirerek gelecek kuşaklara aktarmaya Çanakkale tarihi alan başkanlığı olarak kararlıyız. Çünkü bu topraklarda çok fazla hatıralar var” dedi.Turan: “Güzel bir çalışmanın meyvesini yaşıyoruz”AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Gaziler diyarından, şehitler diyarına adıyla ortaya koyulan harika bir çalışmanın meyvesini yaşıyoruz. Gaziler diyarından şehitler diyarına olan köprünün çok anlamlı bir törenindeyiz. Burası çok özel bir toprak. Çanakkale'mizle özel bir gurur duyuyoruz” dedi.Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve beraberindekilerin ihya edilen şehitliklere karanfil bıraktı.