Bakan Fahrettin Koca imzalı MHRS genelgesi 81 ile gönderildi!













Hekim çalışma cetvellerinin planlanma ve aynı zamanda da uygulanma, ayrıca polikliniklerde randevu sisteminden alınan muayene süreçlerinin takip edilmesi hizmete erişim konularının da planlayarak ilerletmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bir genelge hazırladı. Bakan Fahrettin Koca'nın imzasını taşıyan 'Merkezi Hekim Randevu Sistemi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge' başlıklı genelge 81 İl Müdürlüğü'ne gönderildi ve genelge içinde belirtilen maddelerin hassasiyetle yapılması ve yürütülmesi istendi.Söz konusu genelgede Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm sağlık tesislerinde, MHRS sistemiyle ilgili tüm uygulamalarının planlanarak yapılması gerektiği ve ayrıca denetim, raporlama ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla birlikte hekim çalışma cetvellerinin de sisteme giriş yapılarak sağlanması, takip edilmesi istendi. Genelgede, MHRS sistemi üzerinden randevu alan hastaların randevu saatinde muayenelerini rahatça olabilmeleri için de gerekli tedbirlerin alınması, hastaların tesislerden ayrılamadan önce uygun olan ilk muayene ve kontrol randevularının da kendisine verilmesiyle ilgili tüm süreçlerin planlanmasının yapılması bu görevin de başhekimlerin sorumluluğu altında olduğu ifade edildi.Aktif görevde olan hekimlerin, aylık çalışma programları planlandıktan sonra az zamanda çok hasta muayene ederek değil, yaygın poliklinik hizmetlerinin planlama dahilinde yapılarak randevulu muayene kapasitesinin daha fazla artırılmasının istendiği genelgede, özellikle kamuoyunda gündem olan '5 dakikada bir muayene' şeklindeki tüm söylentilere sebep olacak olan uygulamalardan kesinlikle sakınılması gerektiği hatırlatıldı.Genelgede ek olarak ise ihtiyaç duyulması durumunda hekimlerin mesai dışı poliklinik hizmetlerini de sunabilecekleri belirtildi.