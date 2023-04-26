Bakan Hulusi Akar, Moskova'daki 'Dörtlü Zirve'yi değerlendirdi: 'Amacımız barış ve huzur!'













"FAYDALI VE OLUMLU GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİ"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte MİT Başkanı Hakan Fidan, dörtlü zirve toplantısı için Rusya'ya gitti. Bakan Akar, burada Rusya'dan mevkidaşı Sergey Şoygu, Suriye'den mevkidaşı Ali Mahmud Abbas ve İran'dan mevkidaşı Muhammed Reza Aştiyani ile bir araya geldi. Toplantıya Rusya, İran ve Suriye'nin istihbarat başkanları da katıldı. Görüşmenin ardından Bakan Akar, başkent Moskova'dan ayrılmadan önce Vnukova Havalimanı'ndaki görüşmenin durumunu değerlendirdi. Dörtlü görüşmede farklı konularda görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Akar, "Muhatapların görüş ve değerlendirmelerini dinledik ve görüş ve değerlendirmelerimizi detaylı bir şekilde aktardık. Her zaman söylediğimiz gibi Suriye'nin çıkarlarına, egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Suriye'de olmamızın tek sebebinin orada bulunan terör örgütleri PKK/YPG/PYD ile birlikte DEAŞ gibi teröristlere karşı olduğumuzdur. Bu sebeple, onlara bu teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için çabalarımızı sürdüreceğimizi ve bunun yalnızca bizim için değil bütünlük açısından önemli olduğunu ısrarla belirtiyoruz." dedi.Bir diğer hedeflerinin de Suriye'den Türkiye'ye olası yeni mülteci akışını önlemek olduğunu söyleyen Bakan Akar, şöyle devam etti: “Biz de hedefimizin, ülkemize misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin, olumlu ve istikrarlı bir ortam sağlayarak, gönüllü olarak, güvenlik ve haysiyet içinde evlerine ve topraklarına dönmelerini sağlamak olduğunu söyledik. ve çalışmalarımızla Suriye'de kolaylık sağlamak. Bu konunun BMGK 2254 sayılı kararın kapsamında bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini muhataplarımıza ifade ettik."Dörtlü çerçevesinde çeşitli ikili görüşmeleri yapma fırsatı bulduklarını söyleyen Akar, “Bu görüşme ve görüşmeler çok faydalı ve olumlu geçiyor. Önemli katkıların sağlandığını gördük. Bu çabaların bölgeye barış, istikrar ve aynı zamanda huzur getirilmesi için gerekli olduğu konusunda tüm taraflarla hemfikiriz. Bunun önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ifade ettik." diye konuşurken sözlerini şöyle tamamladı: "Bunu herkesin bilmesi ve ona göre hareket etmesi gerekiyor. Bu konuda başından beri çok net ve net bir politikamız vardı. Terör belasını bir an önce ortadan kaldırmak, ülkemizin, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız ile bölgeye barış, istikrar ve huzurun getirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Görüşmeyi olumlu bir havada bitiriyoruz ve Moskova'dan ayrılıyoruz."