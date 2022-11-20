Bakan Hulusi Akar:Teröristlerin inlerini başlarına yıktık!













"SİZLERLE GURUR DUYUYORUZ"

"İNLERİNİ BAŞLARINA YIKTIK"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ta PKK'ya yönelik olarak bir hava harekatı başlattı. Bakan Hulusi Akar da Hava Kuvvetleri Komutanlığına geldi ve başlatılan Pençe Kılıç operasyonları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, terör örgütüne ait oldukları tespit edilen barınak, sığınak, mağara ve tünellerin yanı sıra depolar ile karargahlarını da başarıyla tahrip ettiklerini belirterek bunları çok yakından takip ettiklerini ve her bir tespitin tam isabetle vurulduğunu söyledi.Pençe Kılıç Hava Harekatı, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de teröristlerin üs olarak kullandığı bölgelere gerçekleştirildi. Harekatın icrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'da eşlik etti.Hava harekâtının başarıyla tamamlanmasından dolayı kurmay heyetini tebrik eden Bakan Akar, "Pençe Kılıç Harekatı'nı başarıyla tamamladınız. Daha gururlu olamayız. Başta kahramanlar ve pilotlar olmak üzere tüm yoldaşlarımız, verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiniz. Başarılarınızın devamını dilerim” dedi.Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm operasyonlarında olduğu gibi bu harekatı da gerek planlarken gerekse yürütürken masum insanlara ve çevreye zarar vermemek için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ve eylemi buna göre yürüttüklerini söyledi. Bakan Akar, açıklamasına şöyle devam etti: “Teröristlerin sığınakları, sığınakları, mağaraları, tünelleri ve depoları başarıyla imha edildi. Onları yakından takip ediyoruz. Terör örgütünün sözde karargahı da doğrudan vurularak imha edildi. Teröristlerin sığınakları, sığınakları, sığınakları, yuvaları başlarına yıkılıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençeleri bir kez daha teröristlerin başında. 40 yıldır ülkemizin ve insanımızın başına bela olan terör belasından ülkemizi ve insanımızı kurtaracak azimli, kararlı ve muktediriz. Yeryüzünde şehitlerin, masumların kanını asla bırakmayacağız, bırakmayacağız! Türk Silahlı Kuvvetlerimizin neler yaptığını asil milletimizin içinden, vatanın ve ülkemizin güvenliğini amaç edinenlere sorduk, sormaya da devam edeceğiz."