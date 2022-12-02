Bakan Hulusi Akar, Yunanistan ile bu kez sert konuştu: 'Kendinizi havalarda görmeyin'!













"HİÇBİR OLDU BİTT DURUMUNA İZİN VERMİYORUZ"

"TÜRKİYE'NİN YAPTIKLARI 85 MİLYONU DEĞİL MİLYARLARI İLGİLENDİRİYOR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2023 yılı belediye meclisi programı kapsamında Çanakkale'de şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi. Hulusi Akar,burada yaptığı konuşmasında önemli mesajlar verirken teröristlerin Türkiye'nin hak ve hukukunu ihlal etmesine izin vermeyeceğini belirterek, terör koridorlarının oluşmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi. Pençe-Kilit Harekatı'nda bu güne kadar toplamda 491 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşan Bakan Hulusi Akar, " Halkımızı ve sınırlarımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tek hedefimiz teröristler. Orada teröristlerin hareketine izin vermedik ve vermeyeceğiz. Tüm komşularımızın sınırlarına ve egemenliğine saygılıyız. Kimse bundan şüphe duymasın. DEAŞ terör örgütü ile mücadele eden tek ordu TSK'dır." dedi.Türkiye'nin muhatapları arasında yer alan Rusya, Amerika ve diğer ülkelerle anlaşmaları olduğunu belirten Bakan Akar, verilen sözleri tutmalarını yeniden onlara hatırlatmak istediklerini söyledi. Bakan Akar, konuşması şöyle sürdürdü: "Burada Türk ordusunun faaliyetlerinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Tek amacımız, yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde ülkemizin hak ve kanunlarını korumaktır. Teröristleri desteklemeyi bırakın ve ilişkiyi bitirin. Onları desteklemeyin, vazgeçin, onlarla hiçbir yere gitmeyeceksiniz. Türk ordusu varken; sizinle işbirliği yapmanın gücü Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesidir. Terörle mücadelede kaleleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti olan Türk Silahlı Kuvvetleridir."Hulusi Akar, konuşmasında Yunanistan'a bir çağrıda bulundu ve çağrısında barış ve adil bir servet dağılımı adına Yunanistan ile uluslararası hukuka uygun diyalog içinde azami sabırla burada olduklarını söyledi. Bakan Akar, Yunanistan'ın ayağının yerde kalması gerektiğini vurguladı ve konuşmasında "Kararınızı verin ve üçüncü şahısların açıklamalarıyla kendinizi havada görmeyin. Ayaklarınızı yere basmayın. Lütfen akıllı ve mantıklı olun. Konuşalım ve sukuneti sağlayalım. Yunanistan'da bazı siyasetçiler durumu iç siyasi hesaplarla karıştırıp ortamı gerdiler. Bu gerilim ve nafile silahlı çabalar var. Bunların hepsi bir silahlanma yarışındaki beyhude çabalardır. Yunan halkının refahıyla özel bir ilgisi var. Yunanlılar da silahlanmaya can atıyor, bu da düzenlerini bozuyor." ifadelerini kullandı. Bakan Akar konuşmasına şöyle devam etti: "Bunu herkesin görmesi lazım. Gaziler, diplomatlar ve akademisyenler de dahil olmak üzere bazı Yunan siyasetçiler akıl sağlığını görüyor ve uyarıyor. Burada barışı, istikrarı, diyaloğu ve uluslararası hukuku oluşturalım. Ege Denizi'nin bereketini adil bir şekilde paylaşın. Hala Sıkıntılar var. Bu iyi niyetlerin bir kısmı iyi adımları mahvediyor. Bunu da kabul ediyoruz. Türkiye'nin tehdit oluşturmadığını beyan ederiz. Türkiye güçlü, güvenilir ve etkili bir müttefiktir. Bunu kabul edin ve eylemlerinizi ve eylemlerinizi buna göre ayarlayın. "Akar, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Türkiye'nin kilit faktör olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: Huzur ve rahatlık getiren bir ülke. Cumhurbaşkanlığı konferansımız tüm bunlarda etkili oldu. Ciddi bir rahatlama oldu. Gece gündüz demeden Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yanındayız. Kıbrıslı kardeşlerimiz bizim kardeşlerimizdir. Milletimizin davasıdır. Tavizlerden bahsetmek yok. Eşit egemenliğe sahip iki devlete ihtiyacımız var. Biz Libya ile 500 yıldır dostuz. Libya'daki kardeşlerimize barışı getirmek için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika'daki dost kardeş milletlerimizle ne yaparsak yapalım, dostluğumuzu sürdüreceğiz. Türkiye gerçekten de tarihi değeri ve coğrafi özellikleri nedeniyle güçlü ve etkili bir caydırıcıdır." Türkiye'nin genç bir ordusunun olmasının halkı için hem önemli hem de güçlü bir ülke olduğunu gösterdiğini aktaran Bakan Akar, en önemli temalardan birinin de bu bölgede hayatta kalabilmek için güçlü olmanız gerektiği olduğunu kaydetti. Bakan Akar konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Ordu bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Güçlü, caydırıcı ve saygın bir ordu şarttır. Ak Parti bir siyasi parti olarak kurulduğu günden bu yana çok önemli faaliyetlere ve hizmetlere imza atmıştır. Bir parça yaptım ve hala üzerinde çalışıyorum. Güçlü bir Türkiye için yapacak çok işimiz var. Yarın değil, bugün çalışmalıyız. Ülkemiz için hukuken, vicdanen, ruhen yaptığımız işler 85 milyonu değil milyarları etkiliyor. Herkes nereye giderse gitsin Türkiye için büyük umutlar besliyor. Uzakdoğu dahil. Bu anlamda çabalarımızı sorumlu bir şekilde sürdürmeliyiz. Çanakkale ruhu da çok önemli. Bu ruhta hiçbir engelin aşılamaz olmadığını anlamalıyız. Yüzyılın Türkiye vizyonuyla çalışmalıyız. Bize sorumluluğumuzu ve geleceğimizi hatırlatıyor. Aziz milletimizin sevgi ve güveni ile milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde aldığımız ilhamla ülkemizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin aşamayacağı zorluk yoktur. "