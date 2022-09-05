Bakan Karaismailoğlu hzlı tren seferlerinin artırıldığını müjdeledi!













"Sefer sayıları artırıldıkça yolcu kapasitesi de artacak"

Hızlı tren seferleri ile ilgili yazılı açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, seferleri 10 Eylül 2022'den itibaren 44'ten 56'ya çıkaracaklarını söyledi. Vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda hızlı trenlerin sefer sayılarında yeni bir düzenleme yaptıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul arası karşılıklı sefer sayılarının toplamını da 24’e çıkaracaklarını bildirdi.Bakan Karaismailoğlu, yeni düzenlemeyle Ankara-İstanbul hattındaki 7.686 koltuktan günlük koltuk kapasitesinin 10.584'e ulaşacağını söyledi. Karaismailoğlu, Konya-İstanbul hattının kapasitesinin 3.288'den 4.542 yolcuya, Konya-Ankara hattının kapasitesinin ise 5.796'dan 6.762 yolcuya çıkarılacağını kaydederken sefer sayısındaki artışla birlikte, 5.118 yolcu yolcu kapasitesinde de artış yaşanacağını ifade etti. Karaismailor, yüksek hızlı hatlarının günde ortalama 20 bin vatandaşa hizmet verdiğini, artan kapasiteyle birlikte ise bu sayının 25 bini aşacağını aktardı. Açıklamasının devamında tüm ulaştırma modlarında olduğu gibi demiryollarında da yatırımlar ve hedefler için geleceğe yönelik bir yol haritası belirlediğini belirten Bakan Karaismailoğlu, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planına göre hızlı tren bağlantılarına sahip illerin sayısının da 8'den 52'ye çıkaralacağını söyledi.