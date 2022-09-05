Hızlı tren seferleri ile ilgili yazılı açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, seferleri 10 Eylül 2022'den itibaren 44'ten 56'ya çıkaracaklarını söyledi. Vatandaşların yoğun talepleri doğrultusunda hızlı trenlerin sefer sayılarında yeni bir düzenleme yaptıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul arası karşılıklı sefer sayılarının toplamını da 24’e çıkaracaklarını bildirdi.
GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 17:33
Bakan Karaismailoğlu hzlı tren seferlerinin artırıldığını müjdeledi!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 10 Eylül 2022'den itibaren 5 bin 118 yolcu kapasiteli yüksek hızlı tren sayısının 44'ten 56'ya çıkarılacağını duyurdu.
GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 17:33
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