SPOR
23 Eylül 2022 - 14:01

Bakan Kasapoğlu: 'Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için hazırız'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar düzenlediği uluslararası organizasyonlarla spor camiasının takdirini kazandığını belirterek, 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya hazır olduğuna dikkat çekti.

SPOR
23 Eylül 2022 - 14:01
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Bakan Kasapoğlu: 'Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için hazırız'

Bakan Kasapoğlu, Avrupa Kulüpler Birliği 28. Genel Kurulu'nun İstanbul'da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu şehir nasıl iki kıtada ve farklı kültürleri bir araya getiriyorsa, şimdi de futbolun öne çıkan paydaşlarını bir araya getiriyor. Avrupa Kulüpler Birliği'ne, Genel Kurul üyelerini İstanbul'da bir araya getirdiği için teşekkür ederim. Birçok farklı Avrupa kulübünün burada temsil edildiğini görmek bizim açımızdan büyük bir zevktir” dedi.

 

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