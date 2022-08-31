YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 17:40

Bakan Kasapoğlu, Balıkçılara Bereketli Sezon Dileğinde Bulundu - Zonguldak

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 17:40
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bakan Kasapoğlu, Balıkçılara Bereketli Sezon Dileğinde Bulundu - Zonguldak


Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçıların 1 Eylül'de açılacak olan balık sezonu için düzenlediği törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu balıkçılara güzel bir mevsim geçirmelerini diledi.


110 yaşında vefat eden Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın dünya barış elçisi oğlu Turgut Kaçmaz'ın cenazesi için Kdz Ereğli ilçesine gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Su Ürünleri Kooperatifi tarafından düzenlenen balık sezonu açılışına katıldı.




Programda konuşan Bakan Kasapoglu balıkçılara harika bir sezon geçirmelerini diledi. Bakan Kasapoglu konuşmasında “Bugün Kdz. Ereğli'de iyi bir gün, bereketli bir gün açık bir hava var. İnşallah sezonda hep gönülde bir olur. Bereketiyle, bol kazancıyla, kolaylığıyla hepimiz için, Kdz. Ereğli'miz için, Zonguldak'ımız için, ülkemiz için hayırlı olur. Ben bu vesileyle tüm buradaki katılımcılara, bu işlere bu uğraşla hayatını kazanan tüm emekçilerimize, esnafımıza bol kazanç, bereketli bir sezon diliyorum" dedi.


Programın yoğun olması nedeniyle konuşmanın ardından balıkçı barınağından ayrılan Kasapoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...