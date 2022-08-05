GÜNDEM
05 Ağustos 2022 - 10:33

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bin 17 personel alımı yapılacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı bir sonda dakika açıklamasında bakanlığa bağlı taşra teşkilatlarında istihdam edilmeleri için bin 17 sürekli personel alımı yapılacağını duyurdu.

GÜNDEM
05 Ağustos 2022 - 10:33
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Bakan Kasapoğlu duyurdu: Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bin 17 personel alımı yapılacak!


Gençlik ve Spor Bakanlığı her yıl düzenli olarak personel alımı yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2022 yılı için istihdam sayılarını artırmak istene Bakanlık, kendisine bağlı taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere bin 17 kişinin sürekli işçi olarak alımlarının yapılacağını duyurdu. Haberi ise Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Bakan Kasapoğlu, Instagram hesabı üzerinden bir canlı yayın açtı ve bakanlık bünyesindeki istihdam konularıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu açıklamasında, istihdamı genişletmek ve yeni iş kapıları açabilmek adında bin 17 işçi personel alımı yapılacağını bildirdi.



Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.017 daimi personel alımı başvurusu

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık bünyesime 767 sürekli temizlik işçisinin alınacağını bildirirken aynı zamada 144 engelli sürekli temizlik işçisinin de alınacağını söyledi. Aynı zamanda temizlik işçisi bölümüne 106 eski hükümlünün de alınacağını belirten Bakan Kasapoğlu, başvuruların 8-12 Ağustos tarihleri arasında 'esube.iskur.gov.tr' internet adresinde gerçekleştirileceğini aktardı.

Hizmet noktaları üzerinden de başvuru yapılabileceğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, adayların Alo 170 hattı üzerinden başvurularını gönderebileceklerini ifade etti.

"Sınav hakkı kura ile belirlenecek"

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) kura çekimi yapılması için gönderdiği listede bulunan adayların ise kura çekimleri ise 31 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Kura sonuçları daha sonrasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi istenirse adaylar tarafından izlenebilecek.

Kura çekiminden sonra sözlü sınava girme hakkında sahip olan adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirlediği tarihlerde sözlü sınava katılacaklar. Bu sınav yeri ve tarihi ise 'www.gsb.gov.tr' internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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