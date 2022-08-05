Gençlik ve Spor Bakanlığı her yıl düzenli olarak personel alımı yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2022 yılı için istihdam sayılarını artırmak istene Bakanlık, kendisine bağlı taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere bin 17 kişinin sürekli işçi olarak alımlarının yapılacağını duyurdu. Haberi ise Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Bakan Kasapoğlu, Instagram hesabı üzerinden bir canlı yayın açtı ve bakanlık bünyesindeki istihdam konularıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu açıklamasında, istihdamı genişletmek ve yeni iş kapıları açabilmek adında bin 17 işçi personel alımı yapılacağını bildirdi.
GÜNDEM
05 Ağustos 2022 - 10:33
Bakan Kasapoğlu duyurdu: Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bin 17 personel alımı yapılacak!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı bir sonda dakika açıklamasında bakanlığa bağlı taşra teşkilatlarında istihdam edilmeleri için bin 17 sürekli personel alımı yapılacağını duyurdu.
GÜNDEM
05 Ağustos 2022 - 10:33
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