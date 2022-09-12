SPOR
12 Eylül 2022 - 20:57

Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu Burhan Akbudak'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Burhan Akbudak'ı tebrik etti.

SPOR
12 Eylül 2022 - 20:57
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Bakan Kasapoğlu'ndan dünya şampiyonu Burhan Akbudak'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Burhan Akbudak için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazanan Burhan Akbudak'ı kutluyorum. Elde ettiği dünya şampiyonluğu ile bizleri gururlandıran milli güreşçimize başarılarının devamını diliyorum. Dünya Güreş Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza da başarılar diliyorum.”

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