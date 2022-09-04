SPOR
04 Eylül 2022 - 15:30

Bakan Kasapoğlu'ndan, Elif Özbay için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belçika'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda, Hafif Kilo Tek Çifte'de şampiyon olarak altın madalya kazanan Elis Özbay için tebrik mesajı yayımladı.

SPOR
04 Eylül 2022 - 15:30
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Bakan Kasapoğlu'ndan, Elif Özbay için tebrik mesajı


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belçika'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda, Hafif Kilo Tek Çifte'de şampiyon olarak altın madalyanın içine alan Elis Özbay'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



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