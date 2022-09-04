Bakan Kasapoğlu'ndan, Elif Özbay için tebrik mesajı













Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Belçika'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda, Hafif Kilo Tek Çifte'de şampiyon olarak altın madalyanın içine alan Elis Özbay'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.