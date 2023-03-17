Bakan Kirişçi sel felaketini 'Küresel Isınma'ya bağladı:'Sel 15 can aldı ama toprak da suya kavuştu!'







"15 CANIMIZI ALDI AMA DİĞER TARAFTAN TOPRAK SUYA KAVUŞTU"











Urfa ve Adıyaman'da meydana gelen sellerde 17 kişinin hayatını kaybettiği faciayı "küresel ısınmaya" bağlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, ülkede kuraklık riski olduğunu vurgulayarak toprağın suya kavuştuğunu söyledi. Bakan Kirişçi, bölgedeki durumu değerlendirmek üzere Habertürk'te yayımlanan bir televizyon programına çıktı.Tarım Bakanı Vahit Kirişi'nin Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketlerine ilişkin açıklaması sosyal medyada tartışma yarattı. Bakan Kirişci, Kübra Par'ın moderatörlüğünde Habertürk'te yayınlanan 'Açık ve Net' programında 17 vatandaşın yaşamını yitirdiği sel felaketiyle ilgili tartışmalı açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi, selden sonra Atatürk Barajı'ndaki su seviyesinin yaklaşık olarak 300 bin metreküp yükseldiğini söyledi. Kirişçi, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde "Tabii ki üç gün bu kadar yağmur istemiyoruz." Bir yanda 15 can aldı, diğer taraftan da toprak suya kavuştu. Atatürk Barajı'ndaki su 300 bin metreküp yükseldi. Bu önemli bir şey." şeklinde ifadeler kullandı. Kirişci'nin bu ifadeleri sosyal medyada tartışma yaratırken gündem konu başlıkları arasına girmeyi başardı.