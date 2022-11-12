Bakan Koca açıkladı: Bin açıktan atamada ilk başta 42 bin 500 kişiye mülakat yapılmayacak







"TÜRKİYE, KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ SUNABİLEN BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİ"





85 BİN PERSONEL ALIMI HAKKINDA AÇIKLAMA







Tıp öğrencilerini karşılamak ve ziyaret etmek için Niğde'de bulunan Sağlık Bakanı Koca, Niğde Valisi Mustafa Koç ile görüştü. Valiliği ziyaret eden Bakan Koca, 'Türkiye'nin Yüzyılı' çerçevesinde sağlık turizminin kapsamlı markası 'Sağlık Türkiye' ile ülkenin küresel bir sağlık merkezi olmayı hedeflediğini söyledi.“Sağlık alanındaki gelişim ivmemiz, yalnızca halkın en kaliteli sağlık hizmetlerine erişimini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda bizi sağlık alanında küresel bir oyuncu haline getirdi” diyen Bakan Fahrettin Koca, bugün Türkiye'nin, vatandaşlarına en kaliteli sağlık hizmetini sunabilen birkaç ülkeden biri haline geldiğini belirterek birçok gelişmiş ülkedeki sağlık sistemlerinin, son üç yılda pandeminin etkisiyle felç olduğunu, ancak bizdeki başarının sağlam temellere bağlı olduğunu gösterdiğini kaydetti.Başlatılan "Beyaz Reform” sayesinde sistemimizin daha güçlü olduğunu yineleyen Bakan Koca, sonuçların kısa sürede kamuoyuna yansıyacağına inandığını dile getirdi. Bakan Koca, personel alımına ilişkin değerlendirmede bulundu ve 85 bin kişinin işe alınacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 bin açıktan atama yapılacağı ile ilgili gerçekleştirilen duyuru hakkında konuştu. Bakan Koca, personel alımlarında ilk etapta 31 bin 317 kişi alımlarında kılavuzların yayınlaması için önümüzdeki hafta içerisinde ÖSYM'ye göndereceklerini belirterek 11 bin 317 sürekli işçi alımlarının listelerinin de İŞKUR'a iletileceğini söyledi. İlk etapta toplamda 42 bin 500 kişinin alınacağını vurgulayan Bakan Koca, bu kapsamda mülakat yapmaksızın doğrudan atamaların gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.