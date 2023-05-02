Bakan Koca açıkladı: Deprem nedeniyle devlet hizmet süresi 10 ilde yüzde 15 düşürüldü!







YÜZDE 85'İ TAMAMLANIRSA DOLMUŞ SAYILACAK!











"Yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden ağır etkilenen eyaletler için yeni düzenlemeler yapıldığı bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen 10 ilde "devlet hizmet sürelerinin" yüzde 15 düşürüldüğünü açıkladı.Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından şunları söyledi: "Kamu hizmeti süresi depremden etkilenen 10 ilde ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün şeklinde belirlenmiştir. Söz konusu sürede yüzde 85'lik oranın dolması tamamlanmış olursa dolmuş olarak kabul edilecektir."Bakan Koca, açıklamasının devamında ayrıca, “Yani sorumluluk süresi yüzde 15 kısaldı” ifadelerini kullanırken "Bu kapsamda yükümlülük süreleri 3359 sayılı Kanun içinde belirtilmiş olan ve aynı zamanda en düşük süre şeklinde kabul edilen 300 günden az olamayacaktır." diye konuştu. Kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını belirten Koca, kararın herkese hayırlı olmasını da diledi.