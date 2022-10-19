Bakan Koca açıkladı! Tüm Türkiye'de kanser tarama randevu rezervasyon sistemi kuruldu: Ücretsiz yapılacak







"AİLE DOKTORLARINA AÇILDI

RANDEVULARA İLİŞKİN BİLGİLER CEP TELEFONUNA SMS İLE GÖNDERİLECEK







KANSER TARAMASI ÜCRETSİZ OLACAK

ALTI AY İÇİNDE 4 MİLYON TARAMA YAPILDI

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kanser tarama randevu rezervasyon sisteminin Türkiye genelinde aile hekimlerinin kullanımlarına açık olduğunu söyledi.Sosyal medya hesabından kaner tarama faaliyertleri hakkında açıklama yapan Bakan Koca, mesajında ​​şu ifadelere yer verdi: "Pilot uygulama olarak devreye aldığımız kanser tarama randevu rezervasyon sistemini Türkiye genelinde pratisyen hekimlere açtık."Bu uygulama ile aile hekimleri kendi hastalarını arayacak ve onları kanser taramasına davet edecek. Taramayı kabul edenlere ilgili merkezler bildirilecek ve kendilerine randevu verilecektir. Randevu bilgileri cep telefonuna da SMS ile gönderilecektir.Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Yaşam Merkezleri, Erken Kanser Tarama ve Eğitim Merkezleri, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından meme, kolorektal ve rahim ağzı kanseri taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Kanser tarama merkezleri hakkında bilgi veren Bakan Koca, 2021 yılında 4,4 milyon kanser taraması yapılacağına dikkat çekti. Bakan Koca, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında KETEM'in Eğitim, Tarama Merkezi ve Kanser Erken Teşhislerde her ilde en az bir tane olmak üzere 347 kanser tarama merkezinin olduğunu söyledi. Bunların 41'inin mobil dijitalleştirme araçları olduğunu aktaran Bakan Koca, kırsal kesimdeki insanlara ve dezavantajlı gruplara da hizmet verileceğini kaydetti.Bakan Koca, paylaşımında şunları kaydetti: "2021'de 4,4 milyon kanser taraması yapıldı. Bu yıl sadece ilk 6 ayda 4 milyon tarama yapıldı. Bunların yaklaşık 1,3 milyonu meme kanseri taramalarıdır. Tarama sonucu pozitif olarak 81 ilde tespit edilen vakalar, tarama sonrası teşhis merkezlerine sevk edilmekte, ileri tetkikler yapılmakta, teşhis ve tedavi hizmetleri sağlık kuruluşları, lise ve üniversite sağlığı tarafından verilmektedir.