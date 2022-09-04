Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir duyuruda Resmi Gazete'de de yayımlanan Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliği hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Stajyerlerin yarın gerçekleştirilecek olan Uzmanlık Sınavı'na (TUS) başvurmaları için herhangi bir engel olmayacağını anlatan Bakan Koca, Resmi Gazete'de de yayımlanan tıp ve diş hekimliği meslek mensuplarının yetiştirilmesine ilişkin yönetmelik mevcut başvuruları kapsamadığını belirterek TUS'a katılacak olan tüm meslektaşlarına başarı dileklerinde bulundu.
SAĞLIK
04 Eylül 2022 - 13:51
Bakan Koca: Asistanların vardiya sayıları şu anda ayda 8 saat ile sınırlı
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim yönetmeliği hakkında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yönetmeliğinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle asistanların ayda sekiz vardiyaya kadar çalışacağını duyurdu.
SAĞLIK
04 Eylül 2022 - 13:51
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