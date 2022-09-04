SAĞLIK
04 Eylül 2022 - 13:51

Bakan Koca: Asistanların vardiya sayıları şu anda ayda 8 saat ile sınırlı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim yönetmeliği hakkında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yönetmeliğinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle asistanların ayda sekiz vardiyaya kadar çalışacağını duyurdu.

SAĞLIK
04 Eylül 2022 - 13:51
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Bakan Koca: Asistanların vardiya sayıları şu anda ayda 8 saat ile sınırlı


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı bir duyuruda Resmi Gazete'de de yayımlanan Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliği hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Stajyerlerin yarın gerçekleştirilecek olan Uzmanlık Sınavı'na (TUS) başvurmaları için herhangi bir engel olmayacağını anlatan Bakan Koca, Resmi Gazete'de de yayımlanan tıp ve diş hekimliği meslek mensuplarının yetiştirilmesine ilişkin yönetmelik mevcut başvuruları kapsamadığını belirterek TUS'a katılacak olan tüm meslektaşlarına başarı dileklerinde bulundu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

"Gece Nöbeti asistanı ertesi gün işte olmayacak."

Tıp ve diş hekimliği uzmanlıklarına ilişkin yönetmeliklerin getirdiği bazı kısıtlamaları anlatan Bakan Fahrettin Koca, asistanların şu anda ayda 8 vardiya ve aynı zamanda 3 günde bir defadan fazla olmamak şartıyla çalıştığını belirterek gece vardiya asistanlarının ertesi gün işte olmayacaklarını söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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