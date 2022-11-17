Bakan Koca'dan 31 bin 317 sağlık personeli alımı için kritik açıklama!

Atamalarının gerçekleşmesini bekleyen sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı bünyesine alımları yapılacak olan personel alımıyla ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. 31 bin 317 sağlık personeli alımları ile ilgili yayımlanması beklenen başvuru kılavuzu için gözler hem Sağlık Bakanlığı'ndan hem de ÖSYM'den yapılacak olan açıklamalara çevrildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NA PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?
31 BİN 317 SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 bin 317 personel görevlendirmeleri için bir rehber yayınlanacağını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında; “Bildiğiniz gibi 85 bin kontenjanı dolduracağımızı açıkladık. İlk adım olarak 31.317 kişiyi işe almak için önümüzdeki hafta ÖSYM'ye göndermek üzere bir rehber yayınlayacağız." dedi. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerin gönderileceğini duyuran Bakan Koca, açıklamasında "İlk aşamada toplam 42.500 çalışan istihdam edilecek. Görüşme yapmadan mülakatsız doğrudan alımlar yapılacak. Kısa bir süre sonra ikinci aşama duyurusu yapılacak. Ayrıca, hem iç hem de dış olmak üzere 4.924 sözleşme emri üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. En geç Ocak ayına kadar açıklayacağız." ifadelerine yer verdi.