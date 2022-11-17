SAĞLIK
17 Kasım 2022 - 12:01

Bakan Koca'dan 31 bin 317 sağlık personeli alımı için kritik açıklama!

Sağlık Bakanlığı bünyesine personel alımlarına ilişkin meraklı bekleyiş devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca, son başvuru tarihleri ​​ve kadro dağılımı gibi bilgilerin yer aldığı başvuru kılavuzunun yayımlanma tarihini açıkladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru koşulları ve son başvuru tarihleri haberimizin detayında..

SAĞLIK
17 Kasım 2022 - 12:01
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Bakan Koca'dan 31 bin 317 sağlık personeli alımı için kritik açıklama!


Atamalarının gerçekleşmesini bekleyen sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığı bünyesine alımları yapılacak olan personel alımıyla ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. 31 bin 317 sağlık personeli alımları ile ilgili yayımlanması beklenen başvuru kılavuzu için gözler hem Sağlık Bakanlığı'ndan hem de ÖSYM'den yapılacak olan açıklamalara çevrildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NA PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Bakan Koca'dan 31 bin 317 sağlık personeli alımı için kritik açıklama

Sağlık Bakanlığı personel alımları başvuru tarihi, koşulları, kadro ve sektör dağılımı henüz belirlenmedi. Detaylar bakanlık tarafından yayınlanacak kılavuzda yer alacak. Sağlık Bakanlığı başvuru tarihi, koşulları, kadro ve sektör dağılımı henüz belirlenmedi. Başvuru kılavuzu ve personel alım şartları yayınlanır yayınlanmaz detaylı bilgiere haberimizden ulaşabilirsiniz.

31 BİN 317 SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 bin 317 personel görevlendirmeleri için bir rehber yayınlanacağını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında; “Bildiğiniz gibi 85 bin kontenjanı dolduracağımızı açıkladık. İlk adım olarak 31.317 kişiyi işe almak için önümüzdeki hafta ÖSYM'ye göndermek üzere bir rehber yayınlayacağız." dedi.

11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerin gönderileceğini duyuran Bakan Koca, açıklamasında "İlk aşamada toplam 42.500 çalışan istihdam edilecek. Görüşme yapmadan mülakatsız doğrudan alımlar yapılacak. Kısa bir süre sonra ikinci aşama duyurusu yapılacak. Ayrıca, hem iç hem de dış olmak üzere 4.924 sözleşme emri üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. En geç Ocak ayına kadar açıklayacağız." ifadelerine yer verdi.

PERSONEL ALIMI KADRO - BRANŞ DAĞILIMI BELİRLENDİ Mİ?

 Sağlık Bakanlığı, 85 bin çalışanın işe alınması ve kadro ve şube yerleştirmeleri hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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