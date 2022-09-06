SAĞLIK
06 Eylül 2022 - 12:35

Bakan Koca'dan 85 bin personel alımına ilişkin açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep birlikte göreceğiz. Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz" dedi.

SAĞLIK
06 Eylül 2022 - 12:35
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Bakan Koca'dan 85 bin personel alımına ilişkin açıklaması


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.
Koronavirüsü hafif belirtilerle atlattığını altını çizen eden Koca, "Bir grip gibi bile değildi, hafif bir soğuk algınlığı gibi geçti. Sadece bir gün hafif bir boğaz ağrısı oldu. Negatife dönmesi bir hafta sonra oldu. İlaç kullanmadım, istirahat ettim ve bol sıvı aldım" dedi.

Bakan Koca, ' Kendi filyasyonunuzu yaptınız mı?' sorusuna ise "Eşim ve çocuklar 3-4 hafta önce geçirmişlerdi onlardan bulaşmadı, ama Malazgirt programında yakalandım" cevabını verdi.
6. dalganın giderek azalmaya başladığını, günlük vakanın 5-6 binlerin altına kadar indiğini söyleyen Bakan koca, hastaneye yatışların da belirgin şekilde düştüğünü bilgisini verdi.



Bazı hastanelerde Covid kliniklerinin, yoğun bakımların tekrar kapanmaya başladığını kaydeden Koca," Önümüzdeki 3-4 hafta içinde bu daha da belirginleşecek. Ama bu bir daha olmayacak anlamına gelmiyor. Bu dalgadan sonra önce Avrupa'dan başlayıp sonra bize doğru gelen bir dalga Kasım-Aralık gibi yeniden olabilir. Artık koronavirüsle birlikte yaşamayı öğrendik. Daha çok korumamız gereken ileri yaşlarda, ek hastalığı olan vatandaşlarımız. Onları hassasiyetle korumalıyız. Yeni dönemin gribi, artık Covid" ifadelerini kullandı.

Okulların açılmasıyla birlikte bir kısıtlama olmayacağını söyleyen Koca, "Endişe edilmemeli, maske takmak isteyen olabilir, takabilirler. Ancak zorunlu değil. Bu anlamda çocuklarımız güvenle bundan sonraki süreçte hiçbir kısıtlama olmadan eğitimlerine devam edecekler. Koruma açısından bir önemli grup ise ek hastalığı olan çocuklarımız. Bu durumdaki çocuklarımızın aşılarını olmaları önemli, onların daha dikkatli korunması gerektiğini özellikle dile getirmek istiyorum.

Maske için genel anlamda artık bir zorunluluk olmayacak. Hastalık belirtisi hissedenler, başkasına bulaştırmamak için takmalılar. Ek hastalığı olan ve ileri yaştaki vatandaşlarımız kalabalık ortamlara girmeden önce maske takmalıdırlar" dedi.

Mayısmun Çiçeği' konusu ile ilgili konuşan Koca, "Geçen seferde söyledim. Mayısmun çiçeği bizler için ne endemi ne de pandemi olmayacağını çok net ifade edebiliriz. Şu ana kadar 12 vaka bilgisi verildi. Mayısmun çiçeği ama çok yakın temasla, aynı bölgede fazla zaman birlikte kalmakla bulaşabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Şu ana kadar 6 bin'den fazla hekimin kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptığını söyleyen Koca, "Bunlardan 5 bini uzman hekim. Sadece İstanbul'da bin 350'yi buldu. Ankara'da 650'yi geçti. İzmir'de 600'e yaklaştı. Hatay'da 130'u buldu. Diyarbakır'da 170'i buldu. Batman'da 44 hekimi buldu. Bütün illerden yüksek oranda başvuru var. Sadece Bayburt ve Gümüşhane de henüz başvuru olmadı. Başvuranlardan Çocuk hekimi 500'ü geçti, Anestezist 420, Kadın doğum ve dahiliye uzmanı her biri yaklaşık 400, Radyolog 300'ü geçti. Beyin cerrahı 120, Cildiye 115, göz, KBB , Fizik tedavi ve Kardiyoloji her biri 200 kişiyi geçti" diyerek konuşmasını belirtti.

Önümüzdeki dönemde kamuda çalışmanın avantajlı olacağını ve kamunun hekimlerin güvenilir limanı olacağını belirten Koca," Şunu çok net söyleyebilirim, kamu hastanelerine dönüşler daha da artacak. Bu sayı sadece, ben beyaz reform çerçevesinde bu avantajlardan faydalanmak için kamuya dönmek istiyorum diyen hekimlerin sayısı. Yeni dönemde biz sağlıkta beyaz reform diyerek Sağlık çalışanlarına ve hekimlere bir gelecek vaat ediyoruz. Taban ücret dışında her işlemin bir karşılığının olduğu, mahsuplaşmanın olmadığı, dolayısıyla her çalışanın mutlaka ek ödeme aldığı bir dönem başlattık. Adil olan ve sağlık çalışanlarının emeğinin karşılığını alabileceği bir dönem. Bunun karşılığı olarak bir hafta içinde 6 binin üzerinde hekim kamuya geri dönmek için başvurusunu yaptı. Bugüne kadar böyle yoğun bir talep görülmedi. Daha önce açtığımız açıktan atamalarda başvurular 800'ü geçmemişti. Kamuda bizim toplam uzman sayımız zaten 46 bin Düşünün ki 5 bini uzman olmak suretiyle 6 bin hekim geri dönmek istiyor. Bu sayı daha da artacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Gelecek hafta açılacak açıktan atama kadrolarına daha sık başvuran hekimim olacağını tahmin ediyorum" dedi.

85 bin sağlık çalışanı alımı konusu ile ilgili de çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekleyen Bakan Koca, "Bu dönemde düşünün bizim 32.000 poliklinik odamız var. Tüm bu Poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha çok odaklanmasına, daha başarılı hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep birlikte göreceğiz. Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz" şeklinde konuştu.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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