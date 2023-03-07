















SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA UYARDI! O HASTENELERİ BOŞALTIN

"Cerrahpaşa, Çapa, İstanbul ve Ankara'daki diğer kamu hastanelerimizle ilgili ne yapacağımızı bir iki gün içerisinde açıklamış olacağız. Boşaltmamız gereken hastanelerimiz var. Bu konuda adımlar attıkça, yapı analiz sonuçları çıktıkça kamuoyuyla paylaşacağız. Bir iki gün içinde üniversite ve kamu hastanelerinin durumu ve atılacak adımlarla ilgili açıklama yapacağız." dedi.

Bakan Koca'dan acil çağrı! Bu hastaneler apar topar boşaltılacak: Hastaneye gidecekler dikkat! Kahramanmaraş depremi sonrası yurdun dört bir yanında deprem önlemleri alınmaya başlandı.Hasarlı olduğu tespit edilen binalar boşaltılarak aynı zamanda sağlamlık kontrolleri de yapıldı. Binaların durumları ile alakalı hasar tespit oranlarına göre binaların boşaltılmasına karar verildi. Önlem amacıyla boşaltılan ve risk durumu tespit edilen binalardan biri de hastaneler. Bakan Koca duyuru yaptı. Acil o hastanelerin boşaltılması lazım. Hangi hastanelerde boşaltılıyor. İki hastanede Türkiye'nin en ünlü hastanelerinden. İşte detaylar...Deprem sonrası binaların risk durumları ile ilgili araştırmalar devam ederken en önemli yerlerde hiç şüphesiz hastaneler bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem sonrası boşaltılması gereken hastanelerin durumlarına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Koca açıklamasında, Cerrahpaşa ve Çapa için riskli dedi. İşte diğer ayrıntılar...Deprem sonrası yaşanan su sıkıntısı ve salgın tehlikesine karşı konuşan Koca, su sorusunun sorulması üzerine; Antakya ve Defne'ye kısmen, diğer bölgelere de yaygın şebeke suyu verildiğini belirtti. Hastanelerin yapıları ve durumları hakkında konuşan Koca, boşaltılması gereken hastanelerin de olduğunu belirtti. Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle: