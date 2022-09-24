YAŞAM
24 Eylül 2022 - 22:14

Bakan Koca'dan ambulansın önünü kesen sürücü açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da solunum yetmezliği yaşayan hastayı hastaneye yetiştirmek için ters yöne giren ambulansın önünü kesen sürücünün görüntülerine ilişkin, “Toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha başarılı olmaz mıydı?” dedi.

YAŞAM
24 Eylül 2022 - 22:14
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Bakan Koca'dan ambulansın önünü kesen sürücü açıklaması


Bakan Koca, resmi twitter hesabından görüntülerini paylaşarak, “Direksiyon başında olmakla ambulansta sedyede olmak arasında kilometrelerce fark vardır. Yol vermek yerine, ambulansta hasta olup olmadığını sorgulayan, eve veya toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha başarılı olmaz mıydı?” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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