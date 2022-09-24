Bakan Koca'dan ambulansın önünü kesen sürücü açıklaması













Bakan Koca, resmi twitter hesabından görüntülerini paylaşarak, “Direksiyon başında olmakla ambulansta sedyede olmak arasında kilometrelerce fark vardır. Yol vermek yerine, ambulansta hasta olup olmadığını sorgulayan, eve veya toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha başarılı olmaz mıydı?” ifadelerini kullandı.