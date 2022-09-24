Bakan Koca, resmi twitter hesabından görüntülerini paylaşarak, “Direksiyon başında olmakla ambulansta sedyede olmak arasında kilometrelerce fark vardır. Yol vermek yerine, ambulansta hasta olup olmadığını sorgulayan, eve veya toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha başarılı olmaz mıydı?” ifadelerini kullandı. Mehmet Kalay
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 22:14
Bakan Koca'dan ambulansın önünü kesen sürücü açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da solunum yetmezliği yaşayan hastayı hastaneye yetiştirmek için ters yöne giren ambulansın önünü kesen sürücünün görüntülerine ilişkin, “Toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha başarılı olmaz mıydı?” dedi.
YAŞAM
24 Eylül 2022 - 22:14
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