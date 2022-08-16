Bakan Koca'dan intörn doktorlara asgari ücret sözü!







"İntörn doktorlara asgari ücret"







Sağlık personelleri ile ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeler hakkında bilgiler veren Bakan Fahrettin Koca, intörn doktorların ödeneklerine ilişkin çok önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, ödeneklerin değişeceğini ve bununla ilgili düzenlemenin de Meclis'ten çıkacak olan yasa ile uygulamaya konuşacağını bildirdi.Sağlık personelleri ile ilgili yeni düzenleme 'Beyaz Reform' olarak tanımlanırken, yeni yönetmelik ve düzenlemeler hakkında bilgiler paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intörn doktorların ödemeleriyle ilgili yapılacak olan değişikliklerden bahsetti.Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Bakan Fahrettin koca, intörn doktorların yapılan ödeneklerin asgari ücret düzeyine çıkarılması ile ilgili yen, düzenleme çalışmasının Meclis'ten çıkacak olan yasayla uygulamaya konulacağını söyledi.