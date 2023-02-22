Bakan Koca'dan korkutan şebeke suyu uyarısı! 'Unutmayın' dedi: Büyük tehlikeyi açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremden etkilenen illere musluk suyu için uyarıda bulundu. Şehirlerde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlar için bilgilendirmede bulunan Bakan Koca, şebeke sularının yalnızca temizlik için kullanılması gerektiğini vurgulayarak bu suların ne zaman içilebileceğinin Hatay Valiliğinden gelecek açıklamaya bağlı olduğunu da ekledi. Hatay Sahra Hastanesi'nden deprem ile ilgili açıklama yapan Bakan Koca, afetlerin ardından gözlerin sağlık kuruluşlarına çevrilmesinin normal olduğunu belirterek haber kaynaklarının her daim doğru olmayabileceğini söyledi.
Hatay'da meydana gelen ikinci depremde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 562 kişinin yaralandığını dile getiren Bakan Koca, tedavi süreci devam eden bazı yoğun bakım hastalarının Ankara, Adana ve Dörtyol hastanelerine sevkinin gerçekleştiğini açıkladı. 17 gündür deprem bölgesinde olduğunu belirten Bakan Koca, gerçek olmayan haberlerin doktorları ve sağlık çalışanlarını kötü etkilediğini, sağlık sisteminin güçlü olduğunu dile getirdi. Deprem bölgelerinde bulunan suları düzenli olarak incelediklerini kaydeden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir süreliğine içme suyu olarak ambalajlı suları ve tankerlerle getirilenleri kullanacağız. Musluk suyunu ne zaman içebileceğimizi Hatay Valiliği duyuracak. Musluk, yani şebeke suyu ancak temizlik için kullanılabilir. Bu uyarıyı bir an bile unutmamalıyız" şeklinde konuştu.