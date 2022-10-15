Merkezi Doktor Randevu Sistemi (MHRS) randevu durumları hakkında çok önemli bir açıklama yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu talebi oluşturanlara çağrıda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında MHRS sisteminden randevu alan vatandaşların neredeyse yüzde 30'unun aldıkları randevulara gelmediğini belirtirkenrandevu iptalinin mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.
SAĞLIK
15 Ekim 2022 - 13:21
Bakan Koca'dan MHRS randevu çağrısı: "İptal edin!"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve MHRS randevuları hakkında çok önemli bir çağrıda bulundu.
SAĞLIK
15 Ekim 2022 - 13:21
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