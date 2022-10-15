SAĞLIK
15 Ekim 2022 - 13:21

Bakan Koca'dan MHRS randevu çağrısı: "İptal edin!"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve MHRS randevuları hakkında çok önemli bir çağrıda bulundu.

SAĞLIK
15 Ekim 2022 - 13:21
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Bakan Koca'dan MHRS randevu çağrısı:


Merkezi Doktor Randevu Sistemi (MHRS) randevu durumları hakkında çok önemli bir açıklama yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu talebi oluşturanlara çağrıda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında MHRS sisteminden randevu alan vatandaşların neredeyse yüzde 30'unun aldıkları randevulara gelmediğini belirtirkenrandevu iptalinin mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

"RANDEVULARINIZI İKİ GÜN ÖNCEDEN İPTAL EDİN!"

Sosyal medya hesaplarından konuşan Bakan Koca, MHRS randevu sistemi hakkında yaptığı paylaşımında MHRS ile rezervasyon yapanların yüzde 30'luk kısmının hiç gelmediğine dikkat çekerek gelinmeyen randevuların en az iki gün önceden iptal edilmesi gerektiğini vurguladı ve paylaşımında "Devlet randevularında ciddidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan MHRS randevu çağrısı

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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