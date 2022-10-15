Bakan Koca'dan MHRS randevu çağrısı: "İptal edin!"













"RANDEVULARINIZI İKİ GÜN ÖNCEDEN İPTAL EDİN!"

Merkezi Doktor Randevu Sistemi (MHRS) randevu durumları hakkında çok önemli bir açıklama yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu talebi oluşturanlara çağrıda bulundu. Bakan Koca, paylaşımında MHRS sisteminden randevu alan vatandaşların neredeyse yüzde 30'unun aldıkları randevulara gelmediğini belirtirkenrandevu iptalinin mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı.Sosyal medya hesaplarından konuşan Bakan Koca, MHRS randevu sistemi hakkında yaptığı paylaşımında MHRS ile rezervasyon yapanların yüzde 30'luk kısmının hiç gelmediğine dikkat çekerek gelinmeyen randevuların en az iki gün önceden iptal edilmesi gerektiğini vurguladı ve paylaşımında "Devlet randevularında ciddidir." ifadelerini kullandı.