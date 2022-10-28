Bakan Koca'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak! Tıbbi sekreter detayı...







Sağlık Bakanlığı’na 85 bin personel alınacak

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli mi?







Poliklinik odalarına tıbbi sekreter atanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen yüzbinlerce kişi için müjdeli haberi verdi. Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından atama bekleyen kişiler atama ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar belli oldu.Sağlık Bakanlığı tarafından 85 bin personel alımı için süreç başlıyor. Bir süredir atama bekleyen kişiler, heyecanla Bakanlık’tan yapılacak açıklamaları takip ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “ Sağlıkta Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı “ sloganıyla Bakanlık bünyesine personel istihdam edileceğini duyurdu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için heyecan veren açıklamayı saatler önce yaptı. Müjdeli haberi kişisel Twitter hesabı üzerinden duyuran Bakan Koca, Bakanlığın bu yıl 85 bin yeni kadro açacağını belirtti. Daha önce görülmemiş büyüklükte bir kadro açılacağının altını çizerek, 85 bin yeni çalışma arkadaşını Bakanlıkta istihdam edeceklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımına ilişkin başvuru takvimi, kadro ve branş dağılımı ise henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin detaylar paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarına göre, 85 bin personel alımı için çalışmalar devam ediyor. Bu dönemde 32 bin poliklinik odaları olduğunu söyleyen Koca, tüm poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter atayacaklarını duyurdu. Hekimlerin sekreterlik işlerindeki yükünü alacaklarını belirterek, böylelikle hastalara daha fazla zaman ayırması ve daha fazla hizmet vermenin önünü açacaklarını ifade etti. 85 bin sağlık personeli ataması 2022 yılı içerisinde yapılacak. Şimdiye kadarki en büyük alım sayısına ulaştıklarını vurgulayan Bakan Koca, kademeli olarak kadrolara hepsini alacaklarını, sırayla gruplar halinde alımların gerçekleştirileceğini duyurdu. Bakan Koca’nın açıklamalarına göre, Sağlık Bakanlığı’na 85 bin personel alımı yıl sonuna kadar tamamlanacak. 85 bin sağlık personelinin 2023 yılında yeni görevlerine başlaması bekleniyor. Sağlık personeli istihdamına ilişkin ayrıntılı bilgi ise henüz bulunmuyor. Açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.