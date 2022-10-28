GÜNDEM
28 Ekim 2022 - 14:11

Bakan Koca'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak! Tıbbi sekreter detayı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı tarihine ilişkin detaylar ve açıklamalar haberimizde.

GÜNDEM
28 Ekim 2022 - 14:11
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bakan Koca'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı yapacak! Tıbbi sekreter detayı...


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen yüzbinlerce kişi için müjdeli haberi verdi. Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı bünyesine 85 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından atama bekleyen kişiler atama ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar belli oldu. 

Sağlık Bakanlığı’na 85 bin personel alınacak

Sağlık Bakanlığı tarafından 85 bin personel alımı için süreç başlıyor. Bir süredir atama bekleyen kişiler, heyecanla Bakanlık’tan yapılacak açıklamaları takip ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “ Sağlıkta Beyaz Reform’a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı “ sloganıyla Bakanlık bünyesine personel istihdam edileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli mi?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için heyecan veren açıklamayı saatler önce yaptı. Müjdeli haberi kişisel Twitter hesabı  üzerinden duyuran Bakan Koca, Bakanlığın bu yıl 85 bin yeni kadro açacağını belirtti. Daha önce görülmemiş büyüklükte bir kadro açılacağının altını çizerek, 85 bin yeni çalışma arkadaşını Bakanlıkta istihdam edeceklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımına ilişkin başvuru takvimi, kadro ve branş dağılımı ise henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin detaylar paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.

Poliklinik odalarına tıbbi sekreter atanacak

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarına göre, 85 bin personel alımı için çalışmalar devam ediyor. Bu dönemde 32 bin poliklinik odaları olduğunu söyleyen Koca, tüm poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter atayacaklarını duyurdu.

Hekimlerin sekreterlik işlerindeki yükünü alacaklarını belirterek, böylelikle hastalara daha fazla zaman ayırması ve daha fazla hizmet vermenin önünü açacaklarını ifade etti.

85 bin sağlık personeli ataması 2022 yılı içerisinde yapılacak. Şimdiye kadarki en büyük alım sayısına ulaştıklarını vurgulayan Bakan Koca, kademeli olarak kadrolara hepsini alacaklarını, sırayla gruplar halinde alımların gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Koca’nın açıklamalarına göre, Sağlık Bakanlığı’na 85 bin personel alımı yıl sonuna kadar tamamlanacak. 85 bin sağlık personelinin 2023 yılında yeni görevlerine başlaması bekleniyor.

Sağlık personeli istihdamına ilişkin ayrıntılı bilgi ise henüz bulunmuyor. Açıklamanın ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Ev demeye bin şahit ister! Esenler'de harabeye dönen evin ütopik kirası şoke etti
Ev demeye bin şahit ister! Esenler'de harabeye dönen evin ütopik kirası şoke etti
29 Ekim Cumartesi günü AVM'ler açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim AVM'ler erken mi kapanacak?
29 Ekim Cumartesi günü AVM'ler açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim AVM'ler erken mi kapanacak?
29 Ekim Cumartesi BİM, ŞOK, A101, Carrefour, Migros açık mı? Marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
29 Ekim Cumartesi BİM, ŞOK, A101, Carrefour, Migros açık mı? Marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
Kırmızı ette büyük sahtecilik: Tazyikli su sıkarak kiloda avantaj elde ediyorlar!
Kırmızı ette büyük sahtecilik: Tazyikli su sıkarak kiloda avantaj elde ediyorlar!
Bakan Koca duyurdu: Aylık ödemeler net asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
Bakan Koca duyurdu: Aylık ödemeler net asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
Ticaret Bakanlığı'ndan tüketicilere efsane cuma indirimlerinde 'Yanılmayın' uyarısı!
Ticaret Bakanlığı'ndan tüketicilere efsane cuma indirimlerinde 'Yanılmayın' uyarısı!
Son Haberler
Ev demeye bin şahit ister! Esenler'de harabeye dönen evin ütopik kirası şoke etti
Ev demeye bin şahit ister! Esenler'de harabeye dönen evin ütopik kirası...
29 Ekim Cumartesi günü AVM'ler açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim AVM'ler erken mi kapanacak?
29 Ekim Cumartesi günü AVM'ler açık mı, kapalı mı? 28-29 Ekim AVM'ler...
29 Ekim Cumartesi BİM, ŞOK, A101, Carrefour, Migros açık mı? Marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
29 Ekim Cumartesi BİM, ŞOK, A101, Carrefour, Migros açık mı? Marketler...
Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus genlerinden geliyor! Annesini görenler resmen büyülendi
Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus genlerinden geliyor! Annesini görenler...
UEFA, ülke puan ve sıralamalarını güncelledi! Türkiye, sıralamada yer değiştirdi
UEFA, ülke puan ve sıralamalarını güncelledi! Türkiye, sıralamada...
Necati Şaşmaz'dan üzen haber! Necati Şaşmaz'ın hastalığı ne, neden yoğun bakıma alındı?
Necati Şaşmaz'dan üzen haber! Necati Şaşmaz'ın hastalığı ne,...
Gülşen, yurt dışı yasağı iptal edilir edilmez İspanya'ya uçtu!
Gülşen, yurt dışı yasağı iptal edilir edilmez İspanya'ya uçtu!
Kırmızı ette büyük sahtecilik: Tazyikli su sıkarak kiloda avantaj elde ediyorlar!
Kırmızı ette büyük sahtecilik: Tazyikli su sıkarak kiloda avantaj...
Valerien Ismael'e veda eden Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen açıkladı!
Valerien Ismael'e veda eden Beşiktaş, Şenol Güneş'i resmen açıkladı!
AB, 2035'te yeni benzinli ve dizel arabalara yasak getiriyor!
AB, 2035'te yeni benzinli ve dizel arabalara yasak getiriyor!
Bakan Koca duyurdu: Aylık ödemeler net asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
Bakan Koca duyurdu: Aylık ödemeler net asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
Esra Erol stüdyoda çıldırdı! Öfkelendiği konuğunu stüdyodan kovdu
Esra Erol stüdyoda çıldırdı! Öfkelendiği konuğunu stüdyodan kovdu
Altın kritik eşiğe takıldı! Uzmanlardan yatırımcılara 'O karara dikkat edin' uyarısı
Altın kritik eşiğe takıldı! Uzmanlardan yatırımcılara 'O karara...
Ticaret Bakanlığı'ndan tüketicilere efsane cuma indirimlerinde 'Yanılmayın' uyarısı!
Ticaret Bakanlığı'ndan tüketicilere efsane cuma indirimlerinde 'Yanılmayın'...
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, koltuğa oturur oturmaz 4 üst düzey yöneticiyi kovdu!
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, koltuğa oturur oturmaz 4 üst düzey...